鏟屎官省錢了！北市明年犬貓絕育手術補助增 數字曝光

台北市飼養犬貓總數達16萬，占全市總人口的6.33%，近年不斷增加。議員指出，飼主若未提出繁殖申請沒為家犬貓絕育，最高恐罰25萬，絕育手術約1至1.5萬，但補助僅800元至1500元，造成飼主因經濟因素心存僥倖，影響政策效果，應提高補助。北市動保處表示，現已研議中，預計115年調整提高犬貓絕育補助金額。

據統計，北111年飼養家犬數為8萬5409隻、家貓5萬2853隻；113年家犬9萬3359隻、家貓6萬4309隻，根據動物保護法第22條第3款規定，飼主若未提出繁殖申請，應為家犬貓執行絕育，違者可處罰5萬至25萬元，顯示寵物絕育具有強制性，以有效控制流浪動物數量及提升動物福利。

目前台北市依動物保護處家犬貓絕育補助要點，針對公犬貓提供800元補助，母犬貓提供1500元補助，但僅限於結紮手術費用，未涵蓋其他必要的延伸費用，例如術前檢查、麻醉等。依北市獸醫診療機構的費用標準，母犬貓執行絕育手術的收費上限為1萬5千元、公犬貓6000元，加上其他延伸費用，實際平均結紮約需1萬至1萬5千左右。

台北市議員郭昭巖表示，絕育手術的收費，與現行補助金額與實際支出間存在明顯落差，可能導致部分飼主因經濟壓力或僥倖心理而不執行絕育手術，進而影響政策的實施效果。她也指出，據動保處統計，111年申請家犬貓絕育補助的民眾數為4926人；112年減少至3908人；而截至113年更降至3775人。

郭昭巖表示，絕育手術補助金額過低，申請的手續也相對繁瑣，飼主需提供身分證或居留證、寵物登記資料、狂犬病預防注射證明、及已完成絕育手術的證明，並於手術當年12月20日前提出申請，但經費若用完 ，即停止受理，這些繁瑣的手續加上低額的補助金額，可能會使許多飼主選擇放棄申請。

對此，北市動保處表示，目前已與台北市獸醫師公會共同研商調整絕育補助經費事宜，預計115年調整提高犬貓絕育補助金額，補助金額目前未確定，研議公犬貓補助從800元提高至1000元，母犬貓提供2000元，但仍未定案。

動保處還是呼籲民眾，可至北市動物之家認養犬貓，皆可享有包含寵物登記、狂犬病疫苗、免費絕育、寵物保險補助等福利措施，以提升民眾認養犬貓之意願。目前動物之家犬貓收容數量以及認養率，統計至去年底為犬727隻，貓386隻，合計1113隻，總認領養率為87.7%。