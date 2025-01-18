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高雄壽山動物園 春節9天假期12歲以下兒童免費入園

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
豆子劇團將為動物園新春表演帶來全新劇目。圖／觀光局提供
豆子劇團將為動物園新春表演帶來全新劇目。圖／觀光局提供

2025農曆蛇年，高雄壽山動物園推出大年初一至初五「蛇來壽山賀新春」，除園區「蛇」明星迎賓，也有兒童劇團表演、集章闖關、親子DIY2等趣味活動，空橋還設置「高雄熊」打卡點，觀光局今宣布，1月25日至2月2日全國12歲以下兒童免費入園。

園區從1月29、30日大年初一初二，以及2月2日初五邀台灣爬行類動物保育協會講師，以深入淺出的方式介紹爬蟲類奧妙世界；1月31日豆子劇團全新劇目「好嚴肅的農場蛇年迎新春」，帶來歡樂逗趣演出；2月1日集章闖關遊戲，讓親子留下春節旅行回憶。

動物園2位「蛇」明星，其中擁有深棕色斑點、宛如穿著迷彩服的緬甸蟒「LULU」，以及因白化現象而全身布滿淡黃色斑點、彷彿披上黃色禮服黃金蟒「金金」都是必造訪亮點遊區。

市長陳其邁今年推薦春節玩高雄遊程，先至愛河灣參觀高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」，再搭大眾運輸到壽山動物園探訪可愛動物。

觀光局長高閔琳說明，今年蛇年主題活動外，還有街頭藝人表演、DIY手作體驗及餐飲光室咖啡單筆消費滿額抽紅包遊戲，此外「夜宿壽山動物園」生態營隊寒假期間4天3夜行程，正在受理報名中，營隊將可與動物近距離互動，還有獸舍後場體驗、認識壽山地質與生態。

壽山動物園提醒，春節僅除夕1月28日休園，其餘正常開放，園區停車位有限建議搭乘大眾運輸，車停捷運鹽埕埔站搭乘56號公車直達；或於鼓山二路西側停車場轉搭新春付費接駁車。

壽山動物園緬甸蟒「金金」。圖／觀光局提供
壽山動物園緬甸蟒「金金」。圖／觀光局提供
高雄壽山動物園1月25日至2月2日全國12歲以下兒童皆可免費入園。圖／觀光局提供
高雄壽山動物園1月25日至2月2日全國12歲以下兒童皆可免費入園。圖／觀光局提供
夜宿動物園營隊深入象龜展場與動物親密接觸。圖／觀光局提供
夜宿動物園營隊深入象龜展場與動物親密接觸。圖／觀光局提供

壽山動物園 春節 蛇年

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