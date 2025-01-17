全台黑鳶同步調查 945隻數量再創新高

農業部林業及自然保育署近日公布2024年黑鳶全台同步調查結果，黑鳶族群數量再創新高、達945隻，其中以新北市貢寮地區族群數量最多，創下北海岸歷史新高。

農業部林業及自然保育署今天發布新聞稿表示，從2013年起，林業署攜手屏東科技大學鳥類生態研究室，推動黑鳶保育研究計畫，內容涵蓋長期族群監測、衛星追蹤及生態講座，台灣猛禽研究會也於每年秋冬號召志工進行全台黑鳶族群及夜棲地同步調查。

林業署說，2024年黑鳶全台同步調查顯示，黑鳶族群數量再創新高，延續從2013年起族群數量逐年增長趨勢，去年9月調查記錄到873隻留鳥族群，至12月含遷移族群後達945隻，其中以新北市貢寮地區族群數量最多，創下北海岸歷史新高。

林業署表示，調查顯示北部地區北海岸數量明顯增加，其中新北市貢寮地區達180隻，鄰近的東北角樣區78隻、新北市萬里142隻，都為歷年新高。

此外，調查也發現黑鳶夜棲地範圍逐步擴散，貢寮地區夜棲場景尤為壯觀，當地居民也表示，近年來經常可見黑鳶成群翱翔的美麗景象。

林業署說，猛禽是環境健康與生物多樣性的重要指標，黑鳶數量的增加，意味著周邊環境與生態系統的品質提升。

全台黑鳶調查小組召集人、屏東科技大學博士生林惠珊則表示，雖然黑鳶族群逐年增加，但淺山平原的環境開發仍可能對瀕危物種構成威脅。

林業署表示，維持健康完整的棲地，依然是保育工作的重中之重。後續將持續推動生態服務給付方案，鼓勵友善農業，並串聯綠帶以提升淺山平原的生態韌性，期望未來能讓更多人於城市河濱公園輕鬆見到黑鳶翱翔天際的美麗景象。