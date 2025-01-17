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台中惡飼主大量領養後虐貓 動保處列入黑名單

中央社／ 台中17日電
台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議痛批動保處失職。聯合報系記者黑中亮／攝影
台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議痛批動保處失職。聯合報系記者黑中亮／攝影

台中有民眾大量領養貓後虐貓，目前有3死4傷1失蹤，公民團體今天到市府前陳情，指出動保處失職未依法沒入貓隻，動保處長林儒良接下陳情書表示，依法辦理，此飼主列入黑名單

台灣樹人會、台灣動物共生聯盟、台灣浪愛不流浪關懷動物協會等多個公民團體，今天在府前廣場舉行「公民怒吼-要求嚴懲連續虐貓犯」記者會，控訴台中市1名李姓男子認養10多隻貓，貓陸續遭虐待，指甲脫落、犬齒斷裂、腿部錯位骨折，還有貓遭棍棒毆打致死。

公民團體質疑，動保處未依法沒入安置貓隻，造成虐殺事件擴大，有失職之嫌。台灣浪愛不流浪關懷動物協會理事長林義智表示，要求檢警加強偵辦、司法一案一罰嚴懲連續虐貓犯，更要精進認養黑名單，若有大量領養要警示，避免虐殺事件。

林儒良接下陳情書表示，查獲虐待傷害案件皆依動物保護法、行政罰法、行政程序法辦理。去年底警方通報飼主虐待貓致死案，動保處派員扣留貓隻屍體與飼主所飼2幼貓，並進行解剖及檢傷，此飼主涉虐待、傷害動物死亡的刑事責任，當天向警方告發。

動保處表示，得知飼主仍有飼養貓隻，派員進行扣留，過程中飼主因身體不適由救護車載離就醫，無法完成行政程序，稽查員現場掃瞄晶片並紀錄貓隻數量7隻及花色註記，就外觀體態及現場食物飲水確認無虞，暫時安置原屋內。

動保處指出，依約完成扣留程序，考量原送養人表達飼養意願且熟悉貓隻性格，就目視可見外觀健康尚可，已陸續通知原送養人帶回，後續密切追蹤貓隻狀況，已將此飼主列為飼養黑名單，若再查獲有飼養動物，依違反動保法裁處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

公民團體 動物 黑名單

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