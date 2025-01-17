布袋濕地廢曬鹽田成候鳥棲地 黑面琵鷺現身作客
林業及自然保育署嘉義分署與高雄市野鳥學會合作改善布袋濕地廢曬鹽田環境，打造為候鳥友善棲地，冬季吸引近7000隻候鳥棲息，包括約有800隻國際瀕危鳥種黑面琵鷺。
林業保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，民國108年起國有財產署啟動邊際土地認養機制，高雄市野鳥學會投入認養布袋濕地廢曬鹽田，執行棲地巡守、棲地營造、環境教育宣導及生態調查監測等工作。
嘉義分署表示，投入廢曬鹽田棲地營造，經透過挖掘引水渠道等措施，有效改善棲地水文環境，並增加土丘、土堤、淺溝等高低起伏落差環境，提供水鳥多樣化棲地環境。
嘉義分署指出，當地夏季颱風季水位高漲時，可成為水鳥避難棲所；冬季土堤發揮避風效果，吸引超過3000隻黑腹燕鷗棲息，傍晚時，燕鷗群飛形成壯觀的生態奇景。
嘉義分署表示，去年豐沛降雨及布袋棲地營造奏效，布袋九區鹽田整體水文環境良好，從去年10月度冬期後，水鳥種類與數量大幅上升，去年12月鳥調紀錄平均約有7000隻候鳥棲息，包含瀕臨絕種保育類黑面琵鷺，觀察到約800隻棲息。
此外，還有小燕鷗、白琵鷺、遊隼、魚鷹、黑尾鷸棲息，而穩定遷徙度冬的琵嘴鴨也為數可觀，改造後的布袋鹽田宛如候鳥樂園。
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