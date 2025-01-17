布袋濕地廢曬鹽田成候鳥棲地 黑面琵鷺現身作客

一名網友開車回家路上聽到車上傳來「咚」一聲巨響，他以為自己開車開到恍神出現疲勞駕駛事故，抬頭檢查發生什麼事的時候才發現一隻圓滾滾的浪貓竟然爬到車子引擎蓋上，一人一貓大眼瞪小眼的狀況莫名好笑。

2025-01-16 14:48