快訊

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

聽新聞
0:00 / 0:00

令人髮指！中市民眾領養虐貓致死 動保團體：磨牙拔爪

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議痛批動保處失職。記者黑中亮／攝影
台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議痛批動保處失職。記者黑中亮／攝影

台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議指出，於接獲網友陳情後通報警方處置，中市動保處雖至派出所扣留該貓隻屍體進行動物法醫檢查，經查該飼主已涉虐待、傷害動物死亡刑事責任，痛批動保處嚴重失職，但中市動保處回應表示，目前除已先將飼主列入黑名單外，更向警方告發依法查辦。

動保團體表示，警方配合動保處人員前往調查後發現，雖成功緊急搶救出含一隻骨折共計7隻貓咪後，但基於李嫌對貓咪的肉體與精神凌虐令人髮指程度，今天前往台中市政府抗議，指控李嫌短短半個月內，至少大量領養12隻貓咪，依獸醫出具證明及李嫌自認，共計3死4傷1失踨，而3隻磨牙、4隻拔爪，如同滿清十大酷刑。

台中市農業局表示，去年12月28日接獲通報有飼主虐貓致死後，立即派員扣留貓隻屍體與飼主所飼2幼貓，並送至相關單位進行法醫解剖及檢傷，動保處於隔日得知飼主仍有飼養貓隻，立即再派員進行扣留，過程中飼主因身體不適由救護車載離就醫，無法完成行政程序，稽查員即於現場掃瞄晶片並紀錄貓隻數量7隻及花色註記，就可見外觀體態及現場食物飲水確認無虞，才先暫安置原屋內。

農業局說，12月30日動保處洽飼主及家人依約完成扣留程序，考量原送養人表達飼養意願且熟悉貓隻性格，為避免貓隻過度緊迫，已陸續通知原送養人帶回貓隻並請至動物醫院詳細檢查，彙整原送養人提供認養及就醫資料，發現飼主計認養14隻貓，其中部分貓隻受傷、遺失及罹病死亡，動保處已蒐集相關事證並函請飼主陳述意見，若經查有故意致動物重傷或死亡情形，將函送相關資料至警察單位。

農業局強調，因該飼主行為已不適續任動物飼主，動保處已將其列為飼養黑名單，若是再查獲仍有飼養動物情形，將依違反動物保護法第33-1條第2項沒入及裁處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。如民眾有此案相關事證，也可提供動保處辦理。

台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議痛批動保處失職。記者黑中亮／攝影
台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議痛批動保處失職。記者黑中亮／攝影

動物醫院 死亡 貓咪

延伸閱讀

警察變大野狼！上門「討論案件」索吻亂摸19歲女 中市警送辦調離現職

台南市麻豆區某土雞場感染禽流感 撲殺逾7000隻

寵物年菜要小心 北市動保處驗出2件重金屬含量超標

助就業青年提升競爭力 中市職能提升獎勵金最高8千

相關新聞

【動物冷知識】把蛋當地瓜烤？澳洲鳥用「1招」 根本孵蛋智慧王

哈囉大家好，我是帽帽！一般鳥類產下蛋後，會為自己的蛋加溫、孵化。 但澳洲有一種鳥類，卻把自己的蛋當地瓜烤！？

令人髮指！中市民眾領養虐貓致死 動保團體：磨牙拔爪

台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議指出，於接獲網友陳情後通報警方處置，中市動保處...

放寒假「驚見2浪貓受困教室留校查看」 熱心學生想救毛孩見門上公告笑了

最近年關將至，許多大學期末考結束紛紛放寒假，一名大學生卻發現自家學校的烹飪教室竟然有兩隻貓被關在裡面，本來想說是不是浪貓受困或是有人惡意為之，原先想開門救貓結果發現有一張公告寫「請勿開門」，這才恍然大悟原來貓貓們是被留校查看了。

開車開到一半「咚一聲」龐然大物砸落車頂 駕駛抬頭一看嚇呆：怎麼是你

一名網友開車回家路上聽到車上傳來「咚」一聲巨響，他以為自己開車開到恍神出現疲勞駕駛事故，抬頭檢查發生什麼事的時候才發現一隻圓滾滾的浪貓竟然爬到車子引擎蓋上，一人一貓大眼瞪小眼的狀況莫名好笑。

指定禁止飼養輸入名單惹議 農業部坦承配套措施未完善

日前農業部「指定公共禁止飼養輸入動物種類」名單引發民間爭議，尤其未納入飼主意見造成許多反彈，立委張雅琳等昨共同召開「異寵...

柯基媽1打8累壞想休息 逆子們不讓牠睡「圍起來造反」崩潰怒吼：都給我滾

狗狗也會有產後憂鬱症。一名飼主家中的母柯基犬生了一窩寶寶共8隻小柯基，柯基媽媽1打8照顧孩子十分疲累，想說回到狗窩去休息，豈料一群逆子不想讓媽媽睡覺通通圍在身邊狂叫，最後母柯基崩潰大吼就像是在說「拜託讓我靜靜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。