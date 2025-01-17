令人髮指！中市民眾領養虐貓致死 動保團體：磨牙拔爪

台中西屯區傳出李姓民眾大量領養並連續虐貓案事件，動保團體今天前往市政府抗議指出，於接獲網友陳情後通報警方處置，中市動保處雖至派出所扣留該貓隻屍體進行動物法醫檢查，經查該飼主已涉虐待、傷害動物死亡刑事責任，痛批動保處嚴重失職，但中市動保處回應表示，目前除已先將飼主列入黑名單外，更向警方告發依法查辦。

動保團體表示，警方配合動保處人員前往調查後發現，雖成功緊急搶救出含一隻骨折共計7隻貓咪後，但基於李嫌對貓咪的肉體與精神凌虐令人髮指程度，今天前往台中市政府抗議，指控李嫌短短半個月內，至少大量領養12隻貓咪，依獸醫出具證明及李嫌自認，共計3死4傷1失踨，而3隻磨牙、4隻拔爪，如同滿清十大酷刑。

台中市農業局表示，去年12月28日接獲通報有飼主虐貓致死後，立即派員扣留貓隻屍體與飼主所飼2幼貓，並送至相關單位進行法醫解剖及檢傷，動保處於隔日得知飼主仍有飼養貓隻，立即再派員進行扣留，過程中飼主因身體不適由救護車載離就醫，無法完成行政程序，稽查員即於現場掃瞄晶片並紀錄貓隻數量7隻及花色註記，就可見外觀體態及現場食物飲水確認無虞，才先暫安置原屋內。

農業局說，12月30日動保處洽飼主及家人依約完成扣留程序，考量原送養人表達飼養意願且熟悉貓隻性格，為避免貓隻過度緊迫，已陸續通知原送養人帶回貓隻並請至動物醫院詳細檢查，彙整原送養人提供認養及就醫資料，發現飼主計認養14隻貓，其中部分貓隻受傷、遺失及罹病死亡，動保處已蒐集相關事證並函請飼主陳述意見，若經查有故意致動物重傷或死亡情形，將函送相關資料至警察單位。