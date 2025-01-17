動保團體籲停售活體拍賣豬肉 點名8大通路待加強

台灣動物社會研究會今天舉行記者會，呼籲企業制定豬隻動物福利政策，停止採購販售「活體拍賣」豬肉，同時公布8大通路友善豬肉產品評比，結果都有待加強。

台灣動物社會研究會主任寸舫筑表示，台灣每年消費超過740萬頭豬，其中約600萬頭豬（83%）會被迫送到各縣市肉品市場遭受可怕的「活體拍賣」，在死前經歷從運輸、繫留、驅趕、拍賣、暴力刺印等一連串折磨。

寸舫筑說，若量販通路、超市全面轉型，只販售從牧場直送屠宰場的豬肉產品，估計可讓全台活體拍賣豬隻比率從83%降到約72%，每年約可幫助80萬頭豬免受活體拍賣的折磨痛苦，並可帶動其他食品企業、餐飲集團，一起制定全面採購非活體拍賣豬隻的政策。

台灣動物社會研究會2016年即召開記者會，訴求政府儘速落實屠體交易制度，取代落後的活體拍賣。

寸舫筑說，先進國家如歐洲、美國、日本、韓國等，皆以「屠體評級」作為計價制度，不僅可確保豬肉品質與衛生，更免去豬隻經歷活體拍賣及多段運輸的折磨。除了政府應有作為外，企業也應制定動物福利採購政策以改善動物處境。

台灣動物社會研究會並公布國內量販、超市等8大通路友善豬隻豬肉產品的調查評比結果，總分共9分，3項評比內容各占3分，包括：販售「非活體拍賣豬肉」產品占全部豬肉產品比例、豬隻「非活體拍賣」採購政策、豬隻動物福利採購政策。

結果家樂福以4分居首，c!ty'super居次，Mia C'bon、好市多和美廉社並列第3，大潤發、全聯與愛買排名墊底。

台灣動物社會研究會指出，這次調查蒐集的60項冷藏、冷凍豬肉產品中，未經「活體拍賣」的產品占比僅約1/3，只有21款肉品來自沒有經過活體拍賣的豬隻，占總數35%。另外，多數通路都沒有制定豬隻不經活體拍賣與完整的動物福利採購政策，對於善待供養人們的豬隻的動物福利，8大通路皆有待加強。

台灣動物社會研究會呼籲各大通路制定畜禽動物福利及豬隻「不經活體拍賣」的採購、販售政策，改變台灣上百萬隻豬在屠宰前還須遭受「活體拍賣」虐待折磨的處境。