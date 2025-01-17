【動物冷知識】把蛋當地瓜烤？澳洲鳥用「1招」 根本孵蛋智慧王

哈囉大家好，我是帽帽！

一般鳥類產下蛋後，會為自己的蛋加溫、孵化。 但澳洲有一種鳥類，卻把自己的蛋當地瓜烤！？

今天我們一起來看看這種不孵蛋、烤地瓜的叢塚雉吧！

叢塚雉是一種主要棲息在澳洲的鳥類，在英語中該物種常被稱為「scrub turkey」、「bush turkey」(叢火雞)，但實際上這種鳥與火雞並沒有很近的親緣關係。

雄鳥與雌鳥的脖子上都有肉垂，繁殖季雄鳥的肉垂會變得腫大。

叢塚雉沒有固定伴侶，雄鳥會用腳後踢，將枯葉堆積成一個塚，越大的塚能夠吸引更多雌鳥過來下蛋，一個塚能夠容納20～50顆蛋。雌鳥下完蛋後就離開了，可能會再去找其他的鳥巢下蛋，而雄鳥就在自己堆好的塚顧家。

接下來，枯葉會開始發酵，產生熱能來孵蛋，根本是孵蛋智慧王耶！

但聽上去有非常像在烤地瓜吧！？

幼鳥孵化後，先是要奮力的從枯葉堆中爬出，之後馬上要面對的問題就是根本不認識他的老爸！雄鳥甚至會以為幼鳥是闖進來的，而將其驅趕。

這不是顧家顧了個寂寞嗎？？



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