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指定禁止飼養輸入名單惹議 農業部坦承配套措施未完善

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立委張雅琳等昨共同召開「異寵管理制度爭議協調會」，要求農業部動保司基於科學數據，邀集專家、飼主與業者等進行飼主與異寵分級分類管理制度的研擬。圖／張雅琳立委國會辦公室提供
立委張雅琳等昨共同召開「異寵管理制度爭議協調會」，要求農業部動保司基於科學數據，邀集專家、飼主與業者等進行飼主與異寵分級分類管理制度的研擬。圖／張雅琳立委國會辦公室提供

日前農業部「指定公共禁止飼養輸入動物種類」名單引發民間爭議，尤其未納入飼主意見造成許多反彈，立委張雅琳等昨共同召開「異寵管理制度爭議協調會」，要求農業部動保司基於科學數據，邀集專家、飼主與業者等進行飼主與異寵分級分類管理制度的研擬。農業部承諾，會確保最終管理制度受各界認同。

台師大生命科學系教授林思民認為，動保司在政策形成過程中並未接觸飼主群體才引發強烈反彈；中山大學生物科學系副教授顏聖紘則認為，政府針對寵物管理制度，不能雙標對待犬貓以及其他異寵，應當一同以重視動物福利以及公共安全的模式管理；台灣兩棲類爬蟲協會理事長謝東穎指出，比起禁養，飼主更希望能接受相關課程，取得正式的飼養資格。

台灣昆蟲館館長柯心平表示，農業部以物種分科管理過於籠統，同一分科下的物種往往差異極大，管理應細分至「種」進行討論；「昆蟲擾西-吳沁婕」則表示，農業部在對外說明上，引用綠鬣蜥造成的生態浩劫，讓人有惡意操弄對立的感受。

農業部常務次長杜文珍回應，禁養名單確實因未將配套措施規畫完善而導致民怨，未來將廣納各界的專業意見，確保最終管理制度受各界認同。

張雅琳要求農業部動保司基於科學數據，邀集專家、飼主與業者，進行飼主與異寵分級分類管理制度的研擬，並規畫執行期程與監督機制，確保動物福利條件完備；農業部也應投入更多動保行政資源，推動飼主教育與友善環境建構。

此外，農業部也須通盤檢討動保領域法規與政策，建構一致性的公共安全與動物福利原則，符合各式寵物的需求，同時也應立即著手建構異寵登記系統，以提升管理透明度；異寵管理涉及公共安全、動物福利與飼主權益平衡，期待透過多方協力，為此議題建立更完善的政策基礎。

動物 科學 農業部

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