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竹縣動保所 開放認養犬隻

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣動保所去年救援一批犬隻，希望找到合適的新主人。圖／竹縣府提供
新竹縣動保所去年救援一批犬隻，希望找到合適的新主人。圖／竹縣府提供

新竹縣動保所去年10月從新埔一處非法繁殖場救出39隻犬隻，經細心照料恢復健康活力，本月22日將公開認養，包含13隻柴犬、19隻博美狗、3隻貴賓犬和2隻米克斯犬。動保所昨起一連3天歡迎民眾來看狗，希望替毛孩尋覓合適新主人。

新竹縣動保所指出，39隻犬隻都完成沒入相關法定程序和絕育手術，除2隻母犬剛生產、新生幼犬暫不適合認養外，其餘37隻毛孩將於22日早上辦理認養，1人認養1隻，若當天認養踴躍，將於當天早上9時抽籤。

動保所說明，為避免犬隻被認養後淪為商品交易，動保所將追蹤查核，認養者將限制居住於桃竹苗地區成年者；審核飼主資格同時將進行飼主責任測驗，通過測試才能認養。

新竹縣長楊文科說，認養者享有認養優惠方案，到參與優惠活動的竹縣寵物業或動物醫院，享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項商品優惠。

寵物 新竹 認養

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