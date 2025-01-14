快訊

有望取代人民幣！新台幣將成亞洲最佳融資貨幣 彭博揭原因

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

永安濕地中毒黑面琵鷺「興達一號」康復 原地繫放

中央社／ 高雄14日電

高雄興達發電廠生態專員去年底在永安濕地內，發現一隻疑似肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺亞成鳥，經救治後目前已康復，今天進行原地衛星繫放，讓這隻黑面琵鷺重返大自然。

興達發電廠生態專員於2024年12月19日在永安濕地內，發現一隻疑似肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺亞成鳥，隨即送往生物多樣性研究所野生動物急救站治療，目前這隻黑面琵鷺已康復。

台灣電力公司表示，這隻黑面琵鷺在由台南鳥會及屏東科技大學協助佩戴衛星發報器後，今天在永安濕地進行原地衛星繫放，讓這隻被命名為「興達一號」的小黑面琵鷺重返大自然。

參與這次野放的台電專業總工程師温桓正表示，永安濕地的黑面琵鷺從12年前的102隻，增加到現在的427隻，顯示興達電廠長期致力於濕地經營及保育水鳥工作的成效。

生多所急救站獸醫師詹芳澤指出，過往黑面琵鷺發生肉毒桿菌毒素中毒事件多發生於台灣西南沿海濕地，常發生於雨水較少的冬季。

詹芳澤說，黑面琵鷺因誤食中毒的魚、蝦、貝類導致間接性中毒，食入毒素讓運動神經傳導受阻，導致運動遲緩、無法飛行，只能以翅膀滑行移動，嚴重者呈現開口呼吸、軟頸等危及動物生命症狀，若未能及時獲得血清治療，死亡率高達80%至90%。

台南野鳥學會常務理事郭東輝表示，今天為「興達一號」繫上腳環、戴上GPS衛星發報器後，不僅可獲知「興達一號」未來3個月在永安濕地活動情形，等到4月「興達一號」從台灣北返時，不論牠的遷徙路徑或出生地，都將由GPS衛星發報器來解密。

台灣電力公司今天發布新聞稿指出，永安濕地目前正值賞候鳥季節，歡迎全世界鳥友與國內民眾，都能到永安濕地來賞鳥、看黑面琵鷺，並踴躍參加興達電廠舉辦的「永安濕地，興光羽影」攝影比賽。

濕地 衛星 黑面琵鷺

延伸閱讀

新竹夫婦一氧化碳中毒 急送苗栗高壓氧治療後脫險

冷吱吱...社子島濕地黑面琵鷺也報到 觀察覓食最佳時機

南市農業局闢謠：濕地沒有蓋光電 黑面琵鷺數量增加

想買「海風藤」卻拿到「斷腸草」 廣東婦人煲湯中毒亡

相關新聞

黃喉貂親熱 玉管處全都錄

玉山塔塔加近年常見「黃色閃電」黃喉貂出沒，玉山國家公園管理處上月記錄到交配影像，是國內第1筆黃喉貂野外交配紀錄。專家表示...

影／鸚鵡叫聲惱人鄰居崩潰怨「每夜慘叫」 警：可依社維法開罰

高雄鳳山國宅有飼主養好幾隻鸚鵡，常發出尖銳叫聲，吵到鄰居崩潰，向環保局檢舉，卻因動物叫聲屬非持續性難以透過監測開罰，但警...

天氣冷到爆「將愛犬留車上」恐害了牠！日本實測曝：熄火1hr車內變行動冰箱

近日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台降溫有感。在這樣的天氣裡，千萬別讓狗狗獨自待在車內，因為這可能會讓牠們陷入意想不到的危險之中。

保護穿山甲安全過路 新北添「生態廊道」

為降低路殺發生，新北市農業局透過路殺觀察並設置6處生態廊道，汐止區八連路鄰近國道，為重要聯外道路，調查發現6月份為路殺高峰，發生24次路殺事件，因此結合生物習性，於汐止區八連路再設置一處階梯式生態廊道

警犬退休4年重逢老戰友又得分開！牠衝進領犬員懷裡啜泣：要再來看我

警犬是國家英雄。一名領犬員探望自己已經退休四年的德牧警犬，開心的拿了兩大袋飼料前去戰友的新家拜訪，然而警犬已經年老體衰，反應力也變得十分緩慢，但牠依然記得自己很久不見的領犬員，一瘸一拐的衝上去奔入對方懷抱，最後領犬員要離開還送到門口，離情依依的模樣讓不少網友淚崩。

蛇年到！新北動保處今起至4/30辦蛇特展 「懂蛇再養」

蛇年到來，新北市動保處今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展，讓民眾深入了解台灣蛇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。