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影／鸚鵡叫聲惱人鄰居崩潰怨「每夜慘叫」 警：可依社維法開罰

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
鳳山國宅有飼主養了好幾隻鸚鵡，叫聲尖銳，吵到鄰居崩潰。圖／翻攝自社會事新聞影音
鳳山國宅有飼主養了好幾隻鸚鵡，叫聲尖銳，吵到鄰居崩潰。圖／翻攝自社會事新聞影音

高雄鳳山國宅有飼主養好幾隻鸚鵡，常發出尖銳叫聲，吵到鄰居崩潰，向環保局檢舉，卻因動物叫聲屬非持續性難以透過監測開罰，但警方表示，製造噪音妨害安寧，可依社維法裁罰。

鳳山凱旋路一處國宅，有飼主養了4隻大型鸚鵡，包括金剛、折衷鸚鵡等，但鄰居抱怨鸚鵡養在戶外「每天慘叫」，刺耳叫聲常持續深夜，簡直疲勞轟炸。

鄰居說，那幾隻鸚鵡很大隻，叫聲大又很尖銳，在家要戴上耳機、耳塞，很困擾。原來是從事水泥工的主人，外出工作就把鸚鵡關在家，傍晚回家後則把鸚鵡養在戶外，吵到鄰居也睡不好。

鸚鵡噪音惱人，也可能是在求關注，台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心說，寒流這麼冷的天氣把鸚鵡放在外面太久，沒有活動也會冷，可能有飛翔需求時就會用叫聲吸引主人注意，還有鸚鵡受驚嚇或害怕也會大聲鳴叫。

吳羽心說，飼養那麼多隻大隻的鸚鵡對一般住宅區來說確實是壓力，她建議飼主考量會不會影響到別人。

高市環保局說，由於民眾反映動物叫聲發出噪音不是持續性聲響，動物叫聲一般會有間歇中斷的特性，屬非持續性噪音，故依噪音管制法第6條規定，製造不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧聲音者，由警察機關依有關法規處理之。

鳳山分局新甲派出所表示，製造噪音妨害公眾安寧，可依違反社會秩序維護法處以新台幣6000以下罰鍰。

噪音 鄰居 鸚鵡

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