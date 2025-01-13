蛇年到！新北動保處今起至4/30辦蛇特展 「懂蛇再養」

蛇年到來，新北市動保處今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展，讓民眾深入了解台灣蛇類、飼養寵物蛇知識。動保處說，民眾除養犬貓外，鼠兔、寵物蛇兩棲爬蟲類愈來愈多，新北制定基礎飼養指引，讓飼主對特殊寵物有基本認識。

新北動保處統計，去年民眾尋求協助蛇類案件達3000多件，其中寵物蛇占150多件，顯示蛇已漸成為民眾飼養寵物的選項。為讓民眾了解台灣蛇類現況，今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展，內容包含台灣6大毒蛇與相似蛇的分辨、被咬處理方式、寵物蛇飼養示範、常見疾病、養寵物蛇注意事項等主題。

農業局長諶錫輝說，民眾在飼養寵物前做好充分了解與準備，善盡飼主之責，照顧一生、不離不棄，飼養特殊寵物應先熟讀「非犬貓寵物基礎飼養指南」，可參考動保處官網。