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蛇年到！新北動保處今起至4/30辦蛇特展 「懂蛇再養」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市動保處今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展。記者劉懿萱／攝影
新北市動保處今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展。記者劉懿萱／攝影

蛇年到來，新北市動保處今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展，讓民眾深入了解台灣蛇類、飼養寵物蛇知識。動保處說，民眾除養犬貓外，鼠兔、寵物蛇兩棲爬蟲類愈來愈多，新北制定基礎飼養指引，讓飼主對特殊寵物有基本認識。

新北動保處統計，去年民眾尋求協助蛇類案件達3000多件，其中寵物蛇占150多件，顯示蛇已漸成為民眾飼養寵物的選項。為讓民眾了解台灣蛇類現況，今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展，內容包含台灣6大毒蛇與相似蛇的分辨、被咬處理方式、寵物蛇飼養示範、常見疾病、養寵物蛇注意事項等主題。

農業局長諶錫輝說，民眾在飼養寵物前做好充分了解與準備，善盡飼主之責，照顧一生、不離不棄，飼養特殊寵物應先熟讀「非犬貓寵物基礎飼養指南」，可參考動保處官網。

台灣兩棲爬蟲動物協會理事長謝東穎指出，蛇類飼養較不同於一般寵物跟兩棲爬蟲類。蛇屬於肉食性動物，飲食都以蛋白質為主。根據蛇種類和棲息地的不同，蛇的食性會有所差異。野生環境中，蛇通常以小型哺乳動物、鳥類、爬行類動物和昆蟲為食，食物來源多樣，飼養寵物蛇，除需評估食物來源，長大後的體型也需慎重考量，如球蟒長大後體型可達2公尺長，民眾飼養前應想清楚，千萬不要因流行或一時興起就買來飼養。

新北市動保處今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展。記者劉懿萱／攝影
新北市動保處今起至4月30日，在板橋毛寶貝生命教育園區，舉辦「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展。記者劉懿萱／攝影
新北動保處統計，去年民眾尋求協助蛇類案件達3000多件，其中寵物蛇占150多件，顯示蛇已漸成為民眾飼養寵物的選項。記者劉懿萱／攝影
新北動保處統計，去年民眾尋求協助蛇類案件達3000多件，其中寵物蛇占150多件，顯示蛇已漸成為民眾飼養寵物的選項。記者劉懿萱／攝影

寵物 蛇年

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