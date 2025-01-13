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保護穿山甲安全過路 新北添「生態廊道」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為降低路殺發生，新北市農業局透過路殺觀察並設置6處生態廊道，汐止區八連路鄰近國道，為重要聯外道路，調查發現6月份為路殺高峰，發生24次路殺事件，因此結合生物習性，於汐止區八連路再設置一處階梯式生態廊道，不僅改善排水系統，也為野生動物提供安全回家的路。

汐止區八連路於112年進行路殺調查統計，發現6月份為路殺事件發生的高峰期，共計發生24次路殺事件，被路殺的物種多為蛙、蜥蜴、蛇等兩棲類動物；另該路段也曾多次觀察到保育類動物穿山甲、麝香貓及鼬獾、白鼻心等動物出沒，尤其有穿山甲覓食、挖掘等足跡，為降低道路對棲地影響，新北市農業局於路殺之熱點區特別規畫設置階梯式生態廊道，其中包含誘導式斜坡及地下廊道。誘導式斜坡參考土城區承天路之設計，以砌石堆疊緩坡，引導動物進入地下廊道，進而安全地穿越馬路。另地下廊道則採梯形設計，一側種植植物模擬野外環境，增加動物使用意願，另一側在較平滑的牆面架設繩索供兩棲動物攀爬使用，同時，地下廊道也具有排水功能。

農業局表示，巡視沿線設施發現有數個較深的集水井及箱涵，為防止小動物受困，亦設置砌石坡道及土包，並設置斜坡道，鋪設網布供動物自由穿梭，在設置完成後即觀察到白鼻心前來使用設施，期望藉由多樣性的生態廊道及友善動物設施，可降低動物被路殺的發生。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，目前已建置7處生態廊道，今年也將針對三芝區、石碇區及坪林區進行生態調查，未來將依調查結果評估設置地點及設施樣態，打造動物客製化生態廊道，預計於2026年將生態廊道增設至10處，響應聯合國2030年永續發展目標中的陸地生態，串連各個棲地間的連通性，希望透過農路改善工程結合生態廊道，讓野生動物與人都可以安全使用馬路、平安回家。

聚傳媒

動物 汐止 穿山甲

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