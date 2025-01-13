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懷孕巨蛇被車輾斃腹部破裂「噴出」40條幼蛇 駭人影片瘋傳引議

香港01／ 撰文：夏洛特
網上流傳影片，巴西1條長約5米且已懷孕的巨型蛇在穿過高速公路時被車輾斃，腹中數十條幼蛇從破開的蛇腹中「噴出」。（ederfisherman / IG）
網上流傳影片，巴西1條長約5米且已懷孕的巨型蛇在穿過高速公路時被車輾斃，腹中數十條幼蛇從破開的蛇腹中「噴出」。（ederfisherman / IG）

動物橫過馬路事件時有發生，駕駛者應留意路況避免意外。近日國外社交平台流傳一段駭人影片，巴西1條長約5米且已懷孕的巨蛇在穿過高速公路時被車輾斃，腹中數十條幼蛇從破開的蛇腹中「噴出」。

有網友對影片提出質疑指「蛇不是卵生的嗎？」，另有網友就指片中的蛇其實是蚺科的森蚺（又名：南美蟒蛇、水蟒），是蛇亞目中少數卵胎生的蛇。

綜合外媒報導，巴西1名網紅漁夫安東尼奧利（Ederson Antonioli）於1月6日，在社交平台IG「ederfisherman」上分享了1段影片，內容為1條長約5米的懷孕「巨蟒」疑在橫過馬托格羅索州（Mato Grosso）高喬斯港（Porto dos Gauchos）的MT-388高速公路時被車輾斃。巨蛇腹部嚴重受創，而腹中未及出生的40多條小蛇也被「噴」到路上，場面嚇人。

從影片可見，大蛇僵躺於馬路中央，身周有蒼蠅飛舞。同時，大蛇腹部裂開，有內臟破裂溢出，另有數十條小蛇混合着黏液等形成一大團，踡縮在大蛇腹側。至於蛇身靠後位置同樣有不少小蛇，有部份身上被白色腔膜覆蓋。而影片中小蛇全都一動不動，相信也已死亡。

安東尼奧利在貼文中表示影片是他的朋友和他釣完魚，在回家的路上發現到巨蛇的慘況而拍攝的，他又表示「這條蛇真的很可憐，看看牠腹中有多少孩子」。他又指從這些小蛇的體長猜測，本可能即將出生，卻遭遇橫禍，無一倖存。

網熱議：蛇不是卵生嗎？

影片隨即引起網友熱議，有網友更提出質疑指「蛇不是卵生的嗎？」。有網友就指片中的蛇其實並非卵生的蟒科蛇，而是蚺科的無毒蛇——森蚺（又名：南美蟒蛇、水蟒），是蛇亞目中少數卵胎生的蛇，也是體型最大的蛇之一。而蚺科中大多蛇皆為卵胎生，當幼蛇在母體發育完成就會被排出體外，森蚺就是其中之一，一胎大約有20至40條幼蛇，多者更高達100條。另外，有指森蚺在水中的移動速度較之在陸地上高。

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文章授權轉載自《香港01》

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