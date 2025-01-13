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全台首次！玉管處拍攝到黃喉貂親熱 但不幸仍傳3起路殺

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
玉山國家公園對黃喉貂生態習性進行研究，上個月首次記錄到黃喉貂交配影像，為國內第一筆野外交配紀錄。圖／玉管處提供，印莉敏攝
玉山國家公園對黃喉貂生態習性進行研究，上個月首次記錄到黃喉貂交配影像，為國內第一筆野外交配紀錄。圖／玉管處提供，印莉敏攝

玉山塔塔加近年常見「黃色閃電」黃喉貂出沒，玉山國家公園於2019年起對其生態習性進行研究，上月首次記錄到黃喉貂交配影像，為國內第一筆野外交配紀錄；另，去年發生3起黃喉貂路殺事件，呼籲山區行車放慢車速，以護貂民安全。

玉山國家公園管理處指出，黃喉貂為台灣特有亞種保育動物，主要分布於海拔300至3900公尺原始林，在中海拔地區較常見，亮黃色皮毛和靈活身形，有「黃色閃電」之稱，該處於2019年起委託野聲環境生態進行黃喉貂生態習性研究。

而經觀測調查發現，黃喉貂看似可愛，但生性凶猛，是雜食性動物，食物包括小型哺乳類、鳥類、昆蟲、果實等，更因具獨特的雄性合作狩獵行為，會群體圍獵體型比牠們大的山羌，因此台語稱牠為「羌仔虎」。

此外，黃喉貂在育幼策略上與其他中小型食肉目動物有所差異，一般貂科動物育幼期約3至4 個月，但台灣的黃喉貂交配期推測從初秋持續至初冬，也就是9月至12月，而初春為黃喉貂生產育幼期，且幼貂跟隨母貂可持續長達1 年以上。

玉管處表示，去年12月更首次拍攝到黃喉貂在樹上交配實況，全長38分鐘，當時除交配現場，同時還有其他3隻公貂在附近活動，推測應是要競爭母貂交配權，是全台灣第一筆黃喉貂，也是國內第一筆貂科繁殖交配影像紀錄，相當難得。

但也因為近年來黃喉貂頻繁出現在玉山塔塔加遊憩區，統計去年發生3起黃喉貂路殺事件，其中2起在新中橫公路同富隧道，疑因隧道視線差遭撞擊；另1起發生在台18線，為標放的老年個體被路殺，呼籲在山區行車開大燈，並放慢車速。

此外，玉管處研究團隊也調查記錄人貂互動情形，發現黃喉貂有覓食垃圾或對遊客乞食等非自然行為，由於人類的廚餘垃圾與寵物上山都可能提高犬貓共通傳染病毒傳播，提醒民眾遵守無痕山林法則，減少人為干擾，以護貂民及其棲地安全。

玉山國家公園管理處於2019年起委託野聲環境生態公司做黃喉貂生態習性研究，對個案進行追蹤研究。圖／玉管處提供，林文傑攝
玉山國家公園管理處於2019年起委託野聲環境生態公司做黃喉貂生態習性研究，對個案進行追蹤研究。圖／玉管處提供，林文傑攝

中橫公路 動物 玉山國家公園

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