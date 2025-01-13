擴大禁養動物名單爭議 農委會後天再協調

農業部動物保護司擬新增九五五個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，寵物權益捍衛聯盟與異寵飼主等約三百多人昨在立法院前抗議指出，禁養除了貿易轉往地下化外，也沒有納入飼主聲音就研擬名單，要求動保司重新評估禁養政策，農委會及立委周三將再開協調會。

聯盟表示，目前提出的禁養名單未經充分論證，缺乏必要的科學證據與法律支持。寵物權益捍衛聯盟動物專家柯心平說，禁止名單上很多物種在民間流通多年，若因禁令可能而造大量棄養，或產業因此轉而地下化；這次研商會的學者專家都沒有提出要大量禁止飼養的作法，而是要求透過分級分類來管理。周三協調會，聯盟會根據政府的態度，決定下次抗議方式。

飼主Yuki表示，異寵和犬貓相比確實小眾，但不能因此壓制飼主權益。動保司長江文全表示，分級管理還在討論階段，目前名單都是經過科學證據提出的，基於動物福利的角度絕不會如外界說的要安樂死這些動物，然而對繁殖或進口販售等要有更細膩的管理也是必然的，不過未有要將異寵比照犬貓管理的規畫。