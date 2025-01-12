石虎公園挨批沒有石虎 苗栗縣政府：以恢復原植被為主
苗栗縣卓蘭鎮石虎公園挨批破壞石虎棲地，苗栗縣政府今天回應，公園現地以恢復原植被為主，維持野生動物廊道，而且鄰近的老庄溪「石虎橋」近年來確有穩定石虎通過利用。
卓蘭鎮石虎公園（大安溪生態公園）在大安溪、老庄溪匯流口附近，苗栗、台中石虎族群交流關鍵場域，周邊縣道140線、台3線、苗52線都是石虎路殺熱區，2018年石虎公園第一期工程竣工，挨批破壞石虎棲地，現況外來種銀合歡入侵，石虎公園沒有石虎，聯合報系今天專題探討。
縣府指出，監察委員於2019年因石虎公園案，糾正水利署、縣政府、卓蘭鎮公所後，水利署、縣府補助公所，也請專業團體協助，以恢復原植被為主，維持野生動物廊道暢通，至於地方曾有建議公園活化，轉型親子公園，但縣府評估如果親子公園帶來人潮，反而會衝擊石虎野生動物生態，因此認為不宜。
石虎公園因沒有相關的監測，無法確認有沒有石虎活動，但距離公園老庄溪上游不到1公里處，縣府爭取林業及自然保育署國土綠網瀕危生物保育計畫，2021年建置2座石虎橋（友善野生動物水管式跨河通道），根據監測石虎已有穩定利用管內及上方通過。
另，卓蘭鎮公所表示，銀合歡屬全日照先驅植物，防治相當棘手，縣府與生態團體合作，徵詢專家學者的意見，及參考案例，裕隆汽車製造股份有限公司也參與育種，去年起在公園種植大安溪沿岸原生種植物，今年還會再種，成林後自然演化汰除銀合歡，至於目前公園設施設備，公所持續基本維護。
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