15貓2年暴增至81隻 重罰40萬3000元

新北動保處日前獲通報，汐止區某住戶飼養大量貓隻與狗，飼養環境惡臭異味，造成鄰居困擾也使房東下逐客令，動保處派員前往稽查該址住戶，經查該飼主從數隻貓隻因陸續收養及未絕育繁殖增到81隻，另飼養3隻犬，現場貓隻因空間不足，造成貓隻互咬受傷，並由於犬貓未絕育、未定期施打狂犬病疫苗，已違反動物保護法、動物傳染病防治條例，動保處共罰40萬3,000元，並協助送養幼貓。

汐止區某社區1樓住戶飼養大量貓隻與狗，其排放排泄物臭味到處飄散，嚴重影響鄰居生活，動保處立即派員前往該址，剛進陽台飼養處便有刺鼻氨臭味充滿屋內，數量龐大貓隻映入眼簾，有25隻幼貓、56隻成貓，共計81隻貓與3隻狗，現場貓砂、飼料與飲水不足以及飼養空間嚴重不足，造成貓隻互咬傷，另與飼主交談中得知女兒數年前撿拾15隻流浪貓回家，後來分開住變很少聯繫，女兒僅匯錢提供飼養費用，平時公貓關籠內，母貓在籠外，有時貓隻失控關不住跑出籠來，才演變成交配繁殖狀況，動保處查核現場動物狀況，依據動保法第5條第2項第5款未提供足夠空間致貓隻受傷裁處3000元罰鍰，動保法第22條第3項未完成犬貓絕育裁處25萬元罰鍰以及動物傳染病防治條例第13條未定期替犬貓施打狂犬病疫苗裁處15萬元罰鍰，總計裁處飼主40萬3,000元。

飼主女兒至本處陳述意見時表示，因從小被母親灌輸要救援在外流浪動物，希望有一塊空地收容無家可歸的犬貓，8年前就開始在路上救援1隻不明原因受傷的幼貓多多，陸續在寵物店、火車站撿拾2隻可憐無助的幼貓橘子與叮噹，期間也有朋友送養2隻幼貓，後來貓隻自行繁殖到15隻，也為了飼養貓隻做了兩份工作，後來2年前與母親分開住，每月會固定提供飼養費用協助養育貓隻，不曉得離家2年後貓隻竟然繁殖到數十隻，聽到消息，覺得不敢置信。

聚傳媒