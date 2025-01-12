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擴大禁止飼養物種名單 飼主：分級管理突成禁止很錯愕

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，寵物權益捍衛聯盟與飼主們今天發起靜坐抗議，並高舉相關標語。記者葉信菉／攝影
農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，寵物權益捍衛聯盟與飼主們今天發起靜坐抗議，並高舉相關標語。記者葉信菉／攝影

農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，寵物權益捍衛聯盟與異寵飼主今於立法院前召開抗議活動。飼主表示，禁養的問題包含貿易轉往地下化，這次在沒有廣泛納入飼主聲音下就研擬禁止輸入與飼養名單，令人相當錯愕。

飼主Yuki表示，自己養的緬甸蟒原本在這次的名單中，雖然後來被暫時移出，但這次的政策並沒有重視飼主的心聲，不能在飼主們沒有提出任何主張前就限制飼養，變成公家單位以自己認定來決定，異寵飼主雖然和犬貓相比確實小眾，但擔憂直接禁止會讓整個產業走向更難管理的地下化。

Yuki指出，支持政府以合理的制度來管理異寵，而非對原本就飼養的人予以限制，爬蟲和其他非犬貓寵物危害的案例少之又少，民主自由社會不能因為個人看法而壓制飼主權益，這是不平等了，下次的討論若不公開，不排除會有額外抗議。

寵物權益捍衛聯盟動物專家柯心平表示，禁止飼養並不是好方法，禁止名單很多物種在民間流通已經多年，如今逼著一切跑到檯面下成為走私，高舉動物福利的大旗讓這些發生是不對的。下周三有立委辦公室將召開協調會，聯盟會根據政府的態度而有下次的動作，今天現場參與的人並非過分要求，只是要求管理標準能等同犬貓，而不要大小眼。

柯心平補充，這次研商會裡面的學者專家都沒有提出要大量禁止飼養的作法，而是要有更多管理來規範，怎麼分級分類管理到後來變成直接禁止了？

動保司長江文全表示，分級管理都還在討論階段，各界的意見都會審慎參考，目前所列的名單都是經過科學證據提出的，而基於動物福利的角度絕對不會安樂死這些動物，然而對繁殖或進口販售等要有更細膩的管理也是必然的，是否會採取公聽會的方式廣納意見還要凝聚各界共識。

至於是否比照犬貓標準管理，江文全說，目前犬貓的管理包含施打晶片、強制寵物登記等，對異寵而言可能沒那麼容易做到，這個過程還必須和飼主與業者溝通，所以目前並未有比照犬貓管理的規畫。

動物 寵物 立法院 農業部

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