動保司擬禁養大量非犬貓寵物 飼主立院前籲重新評估

農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，寵物權益捍衛聯盟與異寵飼主今於立法院前召開抗議活動，呼籲動保司重新評估禁養政策，確保公平、公正與科學依據。

異寵飼主、朝野立委以及相關協會等今天將於青島東路集合表達反對的訴求，並於現場展開連署及演講等活動。

寵物權益捍衛聯盟透過聲明稿指出，2025年1月3號動保司召開「指定公告禁止飼養輸入動物種類」研商會議，內容主要大量禁止市面上的寵物禁止輸入與飼養，聯盟嚴正反對一味地禁止，因部分物種於民間持有基數已十分龐大，若因禁令而造大量棄養，或產業因此轉而地下化，因而造成動物福利負面影響，並造成大量民眾在不知情的情況下被動違法，在政府配套專業人員不足的情況下，動物監管將變得更難以控制。

該聲明稿表示，目前提出的禁養名單基本未經充分論證，缺乏必要的科學證據與法律支持，動保司應該向大眾公開提供這些物種是否真正對社會秩序與公共安全構成威脅的詳細資料，並確保每個物種在飼養環境中的適應性與安全性，但若依據少數意見進行禁養決策，會使政策失去公正性與合理性，並削弱政府應對民眾需求的能力。

該聲明稿表示，強烈反對全面禁止輸入與飼養特殊動物的政策，這樣的做法未經深入調查，可能導致寵物市場與相關活動地下化，並增加政府監管的難度，進而引發寵物逃逸、棄養與不當對待等一系列社會問題。禁養名單的推動需要有充分的後續監管措施，而目前動保司並未針對後續執行的問題提出有效且可行的解決方案，而不是僅依據少數人的偏見進行決策。

此外，政府應該為飼主提供更清晰的指導方針，幫助他們了解飼養寵物所需的基本設施與環境要求，並透過相關法規來加強飼養行為的管理與督導。而不是單純通過禁養來解決問題，這樣的做法會讓真正遵守規範的飼主受到不公平的對待，對於非犬貓飼主的尊重與理解更顯不足。

最後，呼籲動保司在推動政策前，應先進行更充分的民眾溝通與宣導，動物保護事業的進步需要建立在對飼主實際情況的理解之上，而非一味的強硬手段。全面禁養的決策背後應該有更詳細的民意調查，且對所有群體，無論是犬貓飼主還是非犬貓飼主，都應該給予平等的對待與尊重。