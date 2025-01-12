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擬新增955物種禁止飼養 飼主呼籲農業部傾聽民眾心聲

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，寵物權益捍衛聯盟與飼主們上午發起靜坐抗議，飼主們呼籲農業部能夠傾聽部分民眾的心聲。記者葉信菉／攝影
農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，寵物權益捍衛聯盟與飼主們上午發起靜坐抗議，飼主們呼籲農業部能夠傾聽部分民眾的心聲。記者葉信菉／攝影

農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，寵物權益捍衛聯盟與飼主們上午發起靜坐抗議，飼主們呼籲農業部能夠傾聽部分民眾的心聲。

針對此爭議，動保團體日前也公開支持農業部管理政策，強調955物種裡許多早已禁止輸入，真正要討論的新增動物不到十種。台灣防止虐待動物協會表示，不認同將野生或特殊動物作為寵物，背後隱藏著嚴重的動物福利問題，包含輸入、運輸、繁殖、買賣、飼養等，這些動物的基本需求在一般家庭環境中往往難以被滿足，進一步導致牠們的身心問題、行為異常，甚至引發人與動物間的衝突。

農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，寵物權益捍衛聯盟與飼主們上午發起靜坐抗議。記者葉信菉／攝影
農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，寵物權益捍衛聯盟與飼主們上午發起靜坐抗議。記者葉信菉／攝影

寵物 虐待動物 農業部

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