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高市「汪汪笑嘻嘻寵物嘉年華」 飼主毛孩闖關同歡

中央社／ 高雄12日電

高市動物保護處11日起連2天在夢時代購物中心廣場舉辦「汪汪笑嘻嘻寵物嘉年華」，集結寵物競賽、限定集章、體驗互動及寵物市集4大主題活動，有機會抽中夢時代千元購物抵用券等禮品。

高雄市動物保護處與夢時代購物中心合作，這週末在夢時代廣場舉辦「汪汪笑嘻嘻寵物嘉年華」活動，集結寵物競賽、限定集章、體驗互動及寵物市集4大主題活動，今天還有「熱狗闖五關趣味障礙賽」等節目登場，熱鬧精彩。

高雄市動物保護處表示，為期2天「汪汪笑嘻嘻寵物嘉年華」，現場還推出「好伴ban闖關扭蛋樂」，民眾與寵物一同完成闖關，即可參加扭蛋轉轉樂，有機會抽中夢時代千元購物抵用券或相關紀念品等。

此外，現場也有專屬狗狗的「交換玩具趣」活動，可將家中多餘毛孩玩具帶至現場與他人交換，活動結束後，剩餘玩具將全數捐贈予動物收容所

同時，高雄市動物保護處也在現場設攤提供狂犬病疫苗、寵物晶片植入登記、寵物健檢與美容諮詢等免費服務，以及「浪浪找家認養會」，讓送養中的毛孩可在現場尋覓溫暖合適的家。

高雄市動物保護處表示，昨天推出的「奔跑吧！熱狗犬力衝刺賽」，有100名參賽者到場比拚，參賽狗狗不分犬種，都須打扮成「熱狗」造型。在主持人一聲令下，身著熱狗裝的狗狗們同時開跑，超萌模樣讓現場笑聲不斷。

今天則有「熱狗闖五關趣味障礙賽」將登場，狗狗同樣須穿著熱狗裝進行比賽，現場設置不同障礙，飼主須持牽繩引導狗狗依序進行闖關，考驗飼主與狗狗默契。

高雄市動保處長葉坤松表示，為推廣動保生命教育與飼主責任觀念，動保處透過各類活動將友善動物理念融入市民生活一部分；「汪汪笑嘻嘻寵物嘉年華」今天下午2時至6時在夢時代廣場舉行，歡迎民眾攜帶毛孩參加。

動物收容所 寵物 狗狗 高雄市

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