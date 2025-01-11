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綦孟柔當野生動物獸醫師的日子 不打擾是最好溫柔

中央社／ 台北11日電

全台5000多名獸醫師，從事野生動物救傷者不到25人，野生動物獸醫師綦孟柔表示，「生命沒有不同，生命也沒有辦法用價值來定論。對於野生動物，不打擾，就是人類最好的溫柔。」

綦孟柔近期出版「傷獸之島：我當野生動物獸醫師的日子」一書，書中集結她在動物園、保育機構和動物醫院，擔任野生動物及特殊寵物的獸醫師所遇到有趣、有淚的故事，「每一則故事都是啟發我生命的小精靈」。

綦孟柔在書序中表示，「每一趟與動物的生命旅程，都造就我今天對於人生的許多觀念，要說是我拯救動物，更正確的是，動物拯救了我。期待有一天，所有的台灣人面對野生動物保育，都像每天要吃飯一樣的理所當然。」

根據寶瓶文化發布新書資訊，書中記錄綦孟柔的第一份工作，在私人動物園擔任獅子的御用獸醫師，如母親般帶大20幾頭獅寶寶，卻也悲傷地送走心頭肉；見證馬來熊被私養在狹小獸籠30年，也吃了人類便當30年，當牠終於被救出，戰戰兢兢地第一步踏上土地、第一次跳進水池，竟像個孩子似的驚喜。

新書資訊指出，綦孟柔也經歷費盡心力救回瀕死的穿山甲，失了一隻前肢卻也喪失生存的平衡，從高處重重摔落而再度躺上手術檯。她身為獸醫師，只有3秒鐘決定要不要讓牠安樂死；野放獼猴自在奔向家園的背影，觸動綦孟柔投身救傷；重傷的山羌路倒12小時、無人援救的心痛，促使綦孟柔更奮力為野生動物發聲。

動物園 獸醫師

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