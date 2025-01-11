大貓熊「圓寶」農曆年前健檢 動物園：食道潰瘍已改善

台北市立動物園大貓熊家族「圓寶」目前活潑好動，吃得好也睡得飽。距離去年麻醉健康檢查將屆1年，園方當時發現圓寶有些異常指標，醫療照養團隊為確保牠的健康與成長，今年特別安排於農曆年前的1月10日複檢，食道潰瘍已有改善。

動物園今表示，圓寶這次健檢由動物園照養團隊、台灣大學獸醫學院、國立中興大學獸醫學院、台大醫院麻醉部、牙科部，以及恩亞齒科專業動物醫院的專業團隊共同執行。檢查項目包含理學檢查、血液學檢查、牙科檢查、眼科檢查等，並利用影像醫學技術對圓寶的心臟、腹腔及上消化道進行超音波，以及食道胃鏡、電腦斷層檢查。

園方說，檢查結果顯示圓寶大部分項目皆屬正常。雖然牠遺傳母親「圓圓」的基因，牙齒琺瑯質發育先天不良，幸好有保育員悉心照顧與定期刷牙，今年圓寶的牙齒狀況並未出現明顯退步；至於消化道內視鏡檢查，圓寶早先出現的食道潰瘍已有改善，偶爾仍需藥物控制與食物調整，總體狀況向好的一面發展。

動物園表示，此次健檢可發現圓寶依舊精神飽滿，頭好壯壯。在保育員的細心照護以及專業醫護團隊的支援下，牠繼續朝著健康寶寶的方向邁進，也準備好與大家一同迎接新春的到來。