國寶魚挺過地震颱風僅少千尾…創歷史次高 公私協力為保育邁大步

雪霸國家公園管理處前年調查台灣櫻花鉤吻鮭的族群數量達到1萬8630尾，創下歷史新高，去年歷經花蓮地震及數次颱風侵擾，鮭魚數量僅減少1000多尾，是歷史次高紀錄，雪管處強調，數據顯示鮭魚野外族群量已趨穩定，不受天候因素影響。

雪霸管理處昨天並與聖石金業在武陵台灣櫻花鉤吻鮭生態中心辦理認養揭牌儀式，啟動公私協力的合作模式。雪管處表示，新模式為保護台灣櫻花鉤吻鮭的工作向前邁出重要一步。認養活動也邀當地環山部落及平等國小師生參與，演唱泰雅族傳統歌謠、表演舞蹈，展示當地文化的獨特魅力。未來部落族人及師生與雪霸處及聖石金業將一起投入台灣櫻花鉤吻鮭保育巡守及環境教育工作。

雪管處指出，依去年6至10月的調查數據顯示，七家灣流域與合歡溪流域為台灣櫻花鉤吻 鮭的主要分布區，分別有8684尾與7300尾的族群數量，7至9月同時成功放流1000隻稚魚到司界蘭溪，擴大鮭魚生存的棲地範圍。

雪霸管理處處長林文和表示，感謝聖石金業提供台灣櫻花鉤吻鮭保育復育認養經費，透過公私部門合作為鮭魚保育工作跨出一大步，同時也是部落文化與自然生態結合的實踐，期望保護台灣櫻花鉤吻鮭的行動能與泰雅族文化一同在這片土地上生根發芽。

聖石金業董事長邱嬿妤指出，這次認養合作不僅是對台灣櫻花鉤吻鮭珍稀物種的保護行動，更是對自然環境與部落文化的尊重與回饋，聖石金業只是拋磚引玉，期待更多企業與民眾參與，共同守護這片土地上的珍貴物種。