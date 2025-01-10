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貓咪持續凝視水源超詭異 網友曝：可能將面臨生命的盡頭

聯合新聞網／ 綜合報導
貓咪在離世前可能會出現失去意識、不吃不喝、凝視水源等特殊徵兆。示意圖／ingimage
貓咪在離世前可能會出現失去意識、不吃不喝、凝視水源等特殊徵兆。示意圖／ingimage

人總有一天會面臨生死離別，貓咪也是一樣，一般貓咪平均壽命大約13至20年，但只要超過11歲，就相當於接近「高齡」。近日，寵物粉專「宇宙貓咪 Paw Booom」的老大橘貓「拉姆」因病離世，飼主也在社群中紀錄，並分享貓咪離世前可能會出現的特殊行為。

記錄寵物生活為主題的「宇宙貓咪」，近日在社群媒體中發布一則影片，分享貓咪在離世前的一個月，容易出現「凝視水源」的特殊徵兆。飼主解釋，以靈性的層面來說，水代表生命，有淨化跟釋放的作用，動物會知道自己的身體差不多到了盡頭，凝視水源可能是為了尋求安慰、讓心靈感到平靜，進而為靈魂的過渡做準備。 

由 @isabellathatgirll 發佈
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不過，飼主也提醒粉絲不用過度驚慌，有些喜歡凝視水源的貓咪，很可能只是「愛玩」而已；而生病的貓咪通常也喜歡去觀水，但最後仍然能順利康復。所以家裡的貓咪如果出現這個症狀，不代表一定是準備離開，把握當下的相處陪伴才是最重要的！

除了凝視水源之外，臨終前的貓咪也可能出現多種跡象，包含失去意識、呼吸異常、體重驟降、蓬頭垢面、過度撒嬌、大聲貓叫、不吃不喝、躲藏消失、大小便失禁...等，飼主在發現類似行為時，可以提前做好心理準備，千萬不要留下遺憾。

貓咪 貓奴

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