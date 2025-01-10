男當兵女待產…放6貓狗自生自滅 房東驚見1狗3貓枉死飼主慘了

台中黃姓男子和黃姓女友租屋養2隻狗、4隻貓，男的去當兵，女友回彰化待產，留下6貓犬超過2周沒理會，房東開門驚見1隻黃金獵犬、3隻貓慘死，屋內都是排泄物，剩下1隻柯基犬、1隻貓存活。法院以2人不尊重生命，依動保法各判拘役40日、併科罰金20萬元，緩刑3年。

檢警調查，黃男2024年1月租屋後和黃姓女友同住，同時養了2隻狗、4隻貓，但黃男同年4月22日入伍服役，黃女則是5月29日因懷孕回彰化家住，明知租屋處留有2狗4貓，卻沒將貓犬同時帶走，甚至沒有提供足夠食物、水源。

6隻犬貓被長期丟在租屋處內，導致房間內充斥排泄物，加上2人都沒有定期回去察看，造成其中1隻黃金獵犬因消瘦虛弱死亡，3隻貓也缺水死亡，剩下1隻柯基犬、1隻黑貓仍存活。

房東去年6月12日早上開門時，驚見屋內髒亂不堪還有動物屍體，趕緊通報台中市動物保護防疫處到場，並經警方追查才曝光。

檢方根據黃男、黃女證詞及對話紀錄，還有動保處到場稽查結果，以及動物醫院解剖報告等，認為2人犯嫌明確，依動物保護法使動物遭受傷害致其死亡罪嫌將他們向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院引用最高法院判例，表示各種動物均有其生命，與人類同存於地球環境，人類自當以地球共同體之觀念尊重動物生命，尤其狗素有人類最忠實朋友之稱，不應對之為任何騷擾、虐待或傷害甚至宰殺之行為。

法院審酌，黃男、黃女飼養動物欠缺保護意識，不尊重動物生存、生命權，讓6貓狗在無完備食物飲水及整潔環境下導致死亡，考量2人犯後坦承，依違反動保法使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失罪，各判拘役40日、併科罰金20萬元，緩刑3年，應支付公庫2萬元。