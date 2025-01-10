聽新聞
0:00 / 0:00
影／偷吃梅子？花蓮卓溪熊出沒闖梅醋工坊 留排遺離去
花蓮縣卓溪鄉近來頻傳黑熊蹤影，昨天又有部落族人目擊黑熊入侵一處梅子醃漬工坊。林業及自然保育署花蓮分署派員確認，黑熊已離去，但留下熊毛、排遺，將持續監測，並提供防熊用具協助工坊主人防護。
花蓮分署玉里工作站昨天上午10時接獲古姓部落族人等3人通報，在石平段海拔317公尺處砍草時，發現一隻黑熊進入崙天部落的梅子醃漬工坊，蹲坐在地上，原本以為黑熊受傷，但牠後來又起身站立移動，應該沒事。
玉里工作站派員到現場查看，已無熊蹤，但在現場發現熊毛、地上留下黑熊排遺，推測已翻網離去，將依據台灣黑熊生態服務給付方案，頒發獎勵金給3位通報人。
花蓮分署表示，經聯繫工坊林姓主人，清查確認陶甕、菱形網、鐵門都沒有受到黑熊破壞，未造成財物損失，已徵得同意，在現場施放6發大龍炮驅趕黑熊，並在現場架設4台相機監測，後續將持續巡視，預防黑熊再回工坊，另也提供防熊噴霧、大龍炮等工具，並建議工坊將頂端黑網改成鐵網，增強防護力。
卓溪鄉是台灣黑熊活躍區域，林業署花蓮分署委託生態公司監測，3年共拍到79隻，日前才發生果園遭黑熊闖入，疑似被狗追吠躲在樹上的情況。
花蓮分署長黃群策呼籲，山村聚落戶外垃圾、廚餘、飼料、肥料或農藥請妥善收納。如發現黑請立即通報花蓮分署0800000930（您您您救山林），分署將迅速派員協助架設紅外線自動相機監測，並提供熊鈴和防熊噴霧保護居民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言