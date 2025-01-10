影／偷吃梅子？花蓮卓溪熊出沒闖梅醋工坊 留排遺離去

花蓮縣卓溪鄉近來頻傳黑熊蹤影，昨天又有部落族人目擊黑熊入侵一處梅子醃漬工坊。林業及自然保育署花蓮分署派員確認，黑熊已離去，但留下熊毛、排遺，將持續監測，並提供防熊用具協助工坊主人防護。

花蓮分署玉里工作站昨天上午10時接獲古姓部落族人等3人通報，在石平段海拔317公尺處砍草時，發現一隻黑熊進入崙天部落的梅子醃漬工坊，蹲坐在地上，原本以為黑熊受傷，但牠後來又起身站立移動，應該沒事。

玉里工作站派員到現場查看，已無熊蹤，但在現場發現熊毛、地上留下黑熊排遺，推測已翻網離去，將依據台灣黑熊生態服務給付方案，頒發獎勵金給3位通報人。

花蓮分署表示，經聯繫工坊林姓主人，清查確認陶甕、菱形網、鐵門都沒有受到黑熊破壞，未造成財物損失，已徵得同意，在現場施放6發大龍炮驅趕黑熊，並在現場架設4台相機監測，後續將持續巡視，預防黑熊再回工坊，另也提供防熊噴霧、大龍炮等工具，並建議工坊將頂端黑網改成鐵網，增強防護力。

卓溪鄉是台灣黑熊活躍區域，林業署花蓮分署委託生態公司監測，3年共拍到79隻，日前才發生果園遭黑熊闖入，疑似被狗追吠躲在樹上的情況。