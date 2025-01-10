【動物冷知識】咕嚕咕嚕！這類海洋生物會製造泡泡 靠它成為「海賊王」
哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有一種海洋生物，會製造泡泡，然後黏著泡泡在大海航行！今天我們就一起來看看動物泡泡的冷知識吧！
紫螺是一種海洋貝類，他們會利用腹足攪動海水製造泡沫，然後講自己倒掛黏在泡泡上，搭乘這艄泡泡筏在大海航行。
雖然他們是貝類，但其實他們的殼很脆弱，一不小心就很容易被壓碎，卻也有助於他們在大海漂浮，有一好沒兩好啦！
不過一遇到強風，他們很可能就大量被衝上岸...這算是一好兩壞嗎？
沫蟬雖然也是蟬，但他們不會知了知了的叫，也不像其他蟬的幼蟲一樣在地底待個幾年才跑出來。 他們的幼蟲會去吸食植物的汁液，然後從屁屁吐出泡沫包圍自己，在泡泡裡面直到羽化成蟲才離開。
這些泡沫不只能夠讓他們在炎熱的天氣保濕、防曬，也足夠堅固能夠防止他們的天敵螞蟻闖入。
在19世紀人們發現這些泡沫時，還以為是誰吐的口水？原本被誤認爲是馬或鳥的口水滴在植物上，一度讓杜鵑背鍋被稱為「杜鵑唾沫」，一直到20世紀才有人發現藏在泡泡裡的秘密...
所以第一個發現泡蟬的人，他原本是想對這些被認為是口水的東西幹嘛？
雄性鬥魚會在水面吐泡泡，然後將雌魚產下的卵黏在泡泡上，讓卵可以得到保護並獲得充足的氧氣。
雖然鬥魚爸爸好鬥，但對小孩也是超級奶爸等級的！ 至於鬥魚媽媽，因為產卵完身體虛弱，可能會餓到跑去吃魚卵，所以就早早被鬥魚爸爸趕到一邊去了。
這些善用泡泡的動物們，彷彿在告訴我們泡泡可不是無聊的肥皂劇，這些泡泡魔法真的讓我們大開眼界！
未來我們也可以試著用這些簡單的小東西，來創造出無限的可能！
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