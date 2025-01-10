和貓皇睡一起好難？掌握與喵星人安心同床4訣竅：天然ㄟ尚好

有些養貓的飼主，可能會碰上想和貓一起睡覺，但是總不能如願的狀況。如何讓喵星人和自己待在同一張床上，其實有一些訣竅在。日本網站「ねこちゃんホンポ」，近來就分享如果想和貓同床共眠，可以從哪些方面著手。

1.對貓咪和善

貓咪是喜歡安靜、怕噪音的動物。如果飼主經常做出大聲說話，或是在其他行動上嚇到貓咪，可能會貓咪產生警戒心，當然不願意一起睡覺。相對地，若是對貓咪展現友善態度，就可能取得貓咪信任，因此更容易成為一起睡覺的對象。

2.與貓咪保持適當距離

貓咪是獨立性強、我行我素的動物，牠們喜歡能保持適當距離的飼主。如果過度關心貓咪，反而會是一種打擾，造成貓咪的壓力。當貓咪想要獨處時，就該給予對方空間，而當貓咪主動靠近時，再明確地表達關愛，這才是貓咪的理想飼主。

3.散發讓貓咪感到舒適的氣味

貓咪喜歡熟悉的氣味，若飼主的氣味讓貓咪感到舒適，牠們就更喜歡於與飼主一起睡覺。特別是當溫暖的被窩中，充滿了飼主的氣味時，貓咪會自然被吸引過來。相反地，如果飼主身上有強烈的香水味等刺激性味道，可能讓貓咪敬而遠之。比起化學氣味，貓咪更喜歡飼主的「天然氣味」。

4.取得貓咪的信任

儘管上述提到了一些點，但最重要的因素，還是看貓咪對飼主的信任與否。貓咪是高度警覺的動物，不會在不信任的人身邊入睡。如果飼主能贏得貓咪的信任，貓咪自然會高興地一起睡。否則就算睡眠環境再怎麼理想，只要貓咪不信任飼主，牠們也不會願意一起睡覺。