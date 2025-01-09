農業部號召獸醫寵物美容師 為毛小孩義剪、義診

農曆新年將至，農業部今天表示，今年特別號召獸醫師、寵物美容師，與社團法人台灣畜犬協會合作，11、12日將在全台31處舉辦義剪美容服務，另外同步在北、中、南舉辦義診活動。

農業部統計，全國家犬貓已達279萬隻，犬約148萬隻、貓約131萬隻。農業部動物保護司發布資訊指出，台灣畜犬協會召旗下會員在6都、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣及屏東縣開設的31處寵物美容店家，辦理毛孩義剪活動。

義剪項目為全身的基礎修剪，包含指甲修剪與腳緣、腳底、臉部、肚子及肛門四周毛等毛髮修剪（不含洗），每處、每天義剪上限為10隻，飼主須至現場取號排隊，於1月11及12日兩天，帶著家中的毛孩前往。

還有義診同步辦理。動保司說明，北部場由台北市動物保護處於1月11日上午10時到12時與下午2時到4時，在世貿一館的台北寵物用品博覽會舉辦，現場免費義診，進行理學檢查、觸診、聽診，以及免費寵物登記。

南部場由高雄市動物保護處於1月11日到12日的下午2到6時，在高雄夢時代購物中心戶外廣場的汪汪笑嘻嘻-寵物嘉年華活動現場舉辦，包含提供寵物登記植入晶片及寵物義診，每天各限30名飼主帶犬貓前往。

中部場由台中市動物保護防疫處，於1月14日上午10時到12時在台中市霧峰區坑口里辦公處，同日下午1時到3時在台中市霧峰區六股里活動中心，舉辦免費義診，進行理學檢查、觸診、聽診，以及免費寵物登記。