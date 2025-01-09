異寵飼主反對擴大禁輸入飼養 動團：已涉及公共議題

農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養與輸入的動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，有飼主計畫於12日發起靜坐抗議。動保團體表示，個人及產業飼養的寵物若涉及動物福利、傳染病風險、公共安全等，那已經不只是個人自由與喜好，而是公眾社會議題，也呼籲部分人士勿隨意造謠扭曲與指控。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，關於這次指定公告禁止飼養輸入動物種類爭論，1月3日農業部召開的會議後，網路上開始出現不實謠傳和臆測，包含關於安樂死的議題，自己當時提出，有些已經被飼主養到亂七八糟或健康狀況很不佳的，若被遺棄到收容所就必須要有良好的安樂死規範，這些都要討論。

陳玉敏指出，這次網路上的所有討論與爭論，因為涉及每個人想養各種寵物的自由，以及背後龐大的產業商機與利益，在自由民主社會裡，每個利害關係人都有權力為自己發聲，也都該被尊重，但當個人及產業飼養任何寵物，會涉及動物生命品質的動物福利、傳染病風險、公共安全等問題時，那就不只是個人自由和喜好的問題而已，而是公眾社會議題。

陳玉敏表示，市面上非犬貓的寵物，例如蜜袋鼯、貂、刺蝟、龍貓、花栗鼠、狐獴，或是蟒蛇、綠鬣蜥、變色龍、巴西龜、蘇卡達象龜、鱷龜、角蛙等兩棲爬蟲類等，這些動物來源是合法進口還是透過走私？繁殖買賣及飼養管理的動物福利問題該由誰來管？

從2014年我們倡議至今，關切的立法委員亦多次召開協調會要求農業部提出管理措施，直到2023年動保司成立後，針對非犬貓寵物進口、飼養等管理，才終於開始積極面對。而動保司的處理毫無規劃並粗暴嗎? 我個人不會同意這樣的說法。

2023年動保司委託工研院以專案委託處理此議題後，動保司與工研院徵詢過的專家學者超過40位，各動物作為寵物的風險評估表也找了各方代表參與評分，並就評分又召開許多次討論會議，不論兩爬、鳥類或哺乳類的異寵管理模式，比照國際間許多國家以「黑白灰」名單管理，是一直以來大家的共識，動保司的處理並非毫無規畫且粗暴，也絕非網路說的憑空抓出900多個物種去禁養。

台灣防止虐待動物協會表示，不認同將野生或特殊動物作為寵物，背後隱藏著嚴重的動物福利問題，包含輸入、運輸、繁殖、買賣、飼養等，這些動物的基本需求在一般家庭環境中往往難以被滿足，進一步導致牠們的身心問題、行為異常，甚至引發人與動物間的衝突。