虎斑貓左眼感染腫脹像外星人 緊急移除重獲新生待領養

黃小姐日前在新北市新莊區豐年街附近發現一隻幼貓，眼睛腫得像是外星人一樣，模樣相當駭人，新北市動保處獸醫診斷，不但有貓瘟，左眼可能因皰疹病毒感染造成瞼球沾黏，所幸經照顧後順利恢復健康， 不但親人撒嬌，也跟其他隻貓狗相處融洽。

小貓被救援到動保處時，眼睛受傷且虛弱，獸醫師黃勁達初步檢查，小貓有營養不良及脫水情形，貓瘟試驗呈陽性，且左眼可能因皰疹病毒感染造成瞼球沾黏，由於沾黏感染嚴重，經評估後執行摘眼手術。

在八里動物之家人員及志工的悉心照料下，小貓逐漸回復元氣，貓瘟也痊癒，還有了可愛的名字「玄米茶」，天性樂觀、勇於冒險的玄米茶沒有因為單眼盲而放棄探索這個世界，每天爬上爬下，越過障礙物，身手相當矯健，

動保員劉可茵表示，愛撒嬌的玄米茶不只親人，跟其他貓貓狗狗也都相處融洽，「貓狗一家親」的畫面經常出現，非常逗趣，很適合成為家庭成員。

瞼球沾黏很常發生於幼貓，成因常與貓皰疹病毒感染有關，貓咪可能會出現大量的黃綠色眼膿及鼻涕、呼吸困難及眼結膜充血腫脹，造成結膜炎、角膜炎、角膜潰瘍等併發症，眼瞼、結膜、角膜、第三眼瞼皆可能相互黏連，進而導致眼睛發育異常，如果沾黏的範圍太大，造成視力嚴重損害或影響眼瞼閉合，就需手術治療。