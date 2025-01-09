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年末該離職嗎？陸女發辭職信前猶豫 家貓一舉動「自斷貓糧」

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一隻寵物貓幫主人發送辭職信。示意圖／ingimage
中國大陸一隻寵物貓幫主人發送辭職信。示意圖／ingimage

年末的上班族總是在掙扎要不要等領到年終再離職，不過家裡的寵物可能比你還果斷。中國大陸一名女子在發送辭職信前猶豫了，結果寵物貓跳上鍵盤，直接幫她離職。

根據《都市時報》報導，一名女子年末想離職，都打好辭職信了，卻在發送前一刻猶豫，因為她常常救助流浪貓，購買貓糧、貓砂等用品也都需要錢。

就在女子猶豫到底要不要再多撐一年時，家裡的貓跳上電腦，好巧不巧正好踩在Enter鍵上，直接幫女子把辭職信送出。

這一幕正好被家裡的攝影機拍到，影片曝光後網友笑瘋，「小貓咪能有什麼壞心思」、「這是天意」、「你做不了決定，我來！喵」、「貓貓說：沒什麼大不了的，關掉這扇窗，那邊有大門，主人的明天會更好」、「貓貓也不小心自斷了貓糧」。

還有網友分享跟原PO相似但相反的經歷，「我之前找工作，都沒想投簡歷，後來我媽家的貓跳上來按了一下投送簡歷。結果面試人家真的招聘我了，但是我做了一天後覺得不適合我就沒去上班了」。

寵物 貓咪 辭職 離職

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