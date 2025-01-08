鱷魚出沒注意！恆春水溝出現1公尺長鱷魚 民眾嚇壞

鱷魚出沒注意！今日下午有民眾通報，屏東恆春鎮南門附近水溝出現一隻鱷魚，吸引不少居民驚訝圍觀，連忙通報屏東縣政府前往處理。屏東東港溪畔曾出現逃逸鱷魚繁衍出的族群，但不太可能擴展到恆春，猜測應該是民眾養的寵物走失。

這隻鱷魚長約1公尺，被民眾發現時靜靜地躺在水溝裡。報案民眾見狀非常驚訝，「水溝怎麼會有鱷魚？」還以為是自己眼花，連忙通報相關單位，不少民眾聞訊也趕到現場，大家都覺得不可思議。

屏東東港溪過去曾因颱風淹水，附近的鱷魚場鱷魚脫逃，在溪裡繁衍出族群。屏東萬丹的獨臂蛇王「阿林仔」早年也曾多次到溪畔捕捉鱷魚，近年來周邊發現疑似鱷魚行蹤，也都會請他到場勘查。

不過恆春距離東港溪太遠，不太可能是當地族群衍生，推測應該是飼養的寵物走失，鱷魚具威脅性，恐造成民眾安全疑慮，農業單位也呼籲遺失鱷魚的民眾盡速出面。