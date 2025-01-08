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攜手海大啟動生態調查 新北瑞芳蝙蝠洞紀錄64種海洋生物

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
霓虹雀鯛為瑞芳區蝙蝠洞水域的優勢魚種之一。圖／新北市動保處提供
霓虹雀鯛為瑞芳區蝙蝠洞水域的優勢魚種之一。圖／新北市動保處提供

新北市擁有三面環海的地理特性，為深入了解海岸生態，新北市動保處攜手國立台灣海洋大學，推動潛水員水下生態調查。在三次潛水作業中發現51種海洋生物，其中以尾斑光鰓雀鯛和霓虹雀鯛數量最多，均超過100尾。同時，透過鯨豚與海龜擱淺救援網通報，記錄到保育類鯨豚及海龜共13種。

瑞芳區蝙蝠洞沿岸水域擁有獨特的地形與生態環境。動保處表示，研究團隊以水下定點與潛水員穿越線的方式，收集魚種分布及數量變化數據。調查發現，新北市沿海地形多變，從深澳灣內的細白沙岸，到象鼻岩與鼻頭角的蜿蜒岩岸，再到紫菜坪的海階地形，孕育了豐富的海洋生態。

動保處表示，海洋大學生態紀錄團隊在2024年共3次潛水紀錄，發現包括隆頭魚科13種、蝴蝶魚科7種、雀鯛科5種、鬚鯛科3種；天竺鯛科、刺尾鯛科、金線魚科、烏尾鮗科及鮨科各2種；二齒魨科、四齒魨科、石鱸科、角蝶魚科、金梭魚科、猬蝦科、管口魚科、蓋刺魚科、箱魨科、擬鱸科、鮋科、鯙科及鰕虎科各1種共51種魚類，其中尾斑光鰓雀鯛與霓虹雀鯛數量穩定且族群健康。

動保處表示，透過海保救援網（MARN），共記錄到保育類綠蠵龜、玳瑁、欖蠵龜等3種海龜；以及弗氏海豚、寬脊露脊鼠海豚、瓶鼻海豚、長吻真海豚、長吻飛旋海豚、糙齒海豚、短肢領航鯨、熱帶斑海豚、小抹香鯨及株儒抹香鯨等10種鯨豚。希望透過水下生態紀錄，建立蝙蝠洞周邊生物多樣性的基礎指標，未來可藉此分析生物多樣性變化趨勢，並監測珊瑚礁指標性魚種的豐度，評估珊瑚礁的健康狀況。

新北市動保處攜手國立台灣海洋大學，推動潛水員水下生態調查。圖／新北市動保處提供
新北市動保處攜手國立台灣海洋大學，推動潛水員水下生態調查。圖／新北市動保處提供
鯨豚通報岸上觀察。圖／新北市動保處提供
鯨豚通報岸上觀察。圖／新北市動保處提供

海豚 珊瑚礁

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