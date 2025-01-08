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抱錯孩子！台灣山椒魚、楚南氏山椒魚搞錯百年今終揭密

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪管處在觀霧設有山椒魚生態中心，展示並介紹台灣發現的5種山椒魚。記者胡蓬生／攝影
雪管處在觀霧設有山椒魚生態中心，展示並介紹台灣發現的5種山椒魚。記者胡蓬生／攝影

抱錯孩子了！今年起臺灣山椒魚將不再是臺灣山椒魚，將正名為「楚南氏山椒魚」，而原先被誤為楚南氏山椒魚的才是「臺灣山椒魚」本尊，這個相互錯置的情況已滿百年，如今彼此終於驗明正身，將各自認祖歸宗。

雪霸國家公園管理處表示，雪霸國家公園區內過去一直認為有觀霧山椒魚、臺灣山椒魚2種瀕危的山椒魚，這是1922年牧茂市郎根據山椒魚外觀形態的差異，在「日本動物學雜誌」發表臺灣山椒魚跟楚南氏山椒魚的命名，但近年台灣跟日本研究小鯢屬的專家學者交流時發現，臺灣山椒魚跟楚南氏山椒魚模式標本的描述跟野外紀錄的山椒魚形態怎麼「怪怪的」，而且恰恰好相反。

經過多次反覆討論及研究發現，當初可能因為未知的原因，將兩個物種的標本與發表文獻所敘述的模式產地錯置，導致現在實際棲地找到的山椒魚個體外表形態完全不同，農業部生物多樣性研究所的自然保育季刊128期在去年底發表學者研究「回顧百年的命名錯置──臺灣山椒魚與楚南氏山椒魚的分類與學名釐清」文章，終於揭開這個錯了一百年的秘密。

雪管處表示，2025年開始「雪霸國家公園園區是觀霧山椒魚跟楚南氏山椒魚的棲地」才是正確的敘述，後續將會陸續檢視及修正雪霸管理處的官網資訊，歡迎大家先多分享這個資訊。

雪管處在觀霧設有山椒魚山態中心，展示並介紹全台發現的5種山椒魚，未來也將修正，雪霸國家公園內的2種山椒魚，其實是觀霧山椒魚、楚南氏山椒魚，並非原先以為的觀霧山椒魚、臺灣山椒魚2種；正名後，楚南氏山椒魚會以「舊名：臺灣山椒魚」標註。

雪管處指出，過往被當成「臺灣山椒魚」的楚南氏山椒魚，棲地在雪山西稜線、雪山主峰至一路至思源埡口與中央山脈連接。

雪管處在觀霧設有山椒魚生態中心，展示並介紹台灣發現的5種山椒魚。記者胡蓬生／攝影
雪管處在觀霧設有山椒魚生態中心，展示並介紹台灣發現的5種山椒魚。記者胡蓬生／攝影
雪管處在觀霧設有山椒魚生態中心，展示並介紹台灣發現的5種山椒魚。記者胡蓬生／攝影
雪管處在觀霧設有山椒魚生態中心，展示並介紹台灣發現的5種山椒魚。記者胡蓬生／攝影
今年起臺灣山椒魚不再是臺灣山椒魚，將正名為「楚南氏山椒魚」，而原先的楚南氏山椒魚才是「臺灣山椒魚」。圖／雪霸國家公園管理處提供
今年起臺灣山椒魚不再是臺灣山椒魚，將正名為「楚南氏山椒魚」，而原先的楚南氏山椒魚才是「臺灣山椒魚」。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪管處在觀霧設有山椒魚生態中心，展示並介紹台灣發現的5種山椒魚，其中被誤為「臺灣山椒魚」的物種，將正名為楚南氏山椒魚。記者胡蓬生／攝影
雪管處在觀霧設有山椒魚生態中心，展示並介紹台灣發現的5種山椒魚，其中被誤為「臺灣山椒魚」的物種，將正名為楚南氏山椒魚。記者胡蓬生／攝影

國家公園 日本 雪霸

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