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禁養一刀切 業者：動物福祉根本沒提升

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

農業部擬新增九五五個物種列入禁養名單，引發爭議。生態教育推廣者表示，本次列入禁止名單的物種涵蓋不少人會在生命課程接觸的物種，一旦可飼養物種被限縮，擔憂多年努力打破民眾對爬蟲類等偏見的成果將走回頭路。

國內知名馴鱷師「鱷鄰居＆沙西米」表示，過去民眾只能從電視或動物園認識動物，在這些年的大力推廣生命教育下，小朋友有機會透過最真實的接觸來了解動物不為人知的一面，一旦大規模禁止後，會扼殺未來教育的可能性。

網紅「昆蟲擾西」吳沁婕也在臉書上表示，大家花了好多年的時間慢慢努力才讓更多人了解貓狗以外的許多動物，讓更多人願意卸下誤會和恐懼，這次粗糙蠻橫的禁養名單如果通過，將讓禁養大門大開， 以後台灣可能再無貓狗以外的寵物，這是最不想看到的情況。

台灣兩棲爬蟲動物協會常務理事游崇瑋說，本次暫時移出名單的緬甸蟒是一種兼具溫馴、體型以及容易飼養的大蟒，在推廣教育上非常適合讓民眾、小朋友來觀察觸摸，用以打破民眾對於蟒蛇的成見。如果緬甸蟒被禁止飼養，後續可能會讓相關講師被迫去選擇體型更大、價格更高、脾氣更差的變異網紋蟒等。

「爬爬食堂」負責人洪鼎揚表示，一旦被禁養，到時候可能連展示都會受限，農業部這次沒有分級管理而是直接禁止，對現有動物福祉根本沒有提升。

動物園 朋友 農業部

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