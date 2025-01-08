聽新聞
0:00 / 0:00

雙角犀鳥「白目」病逝 獨留「紅目」夫

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
2001年從泰國來到台北市立動物園的雙角犀鳥「白目」經檢查出現發炎現象，經獸醫搶救仍於4日病逝。圖／北市動物園提供
2001年從泰國來到台北市立動物園的雙角犀鳥「白目」經檢查出現發炎現象，經獸醫搶救仍於4日病逝。圖／北市動物園提供

24歲雙角犀鳥「白目」2001年從泰國綠山動物園來到台北市立動物園，去年底食慾下降、體重變輕，獸醫搶救仍於4日病逝，經解剖發現有嚴重體腔發炎。園方表示，後續會關注剩餘雄性個體「紅目」身體狀況，也會討論是否交換新個體。

動物園表示，雙角犀鳥外觀上公鳥和母鳥很相似，雄性的嘴喙和頭盔相對較大，最容易辨公母方式，是觀察眼睛虹膜的差異，公鳥虹膜為紅色，母鳥虹膜為白色，動物園將這對泰國來的雙角犀鳥，分別取名為「紅目（公）」、「白目（母）」。

「白目」去年12月26日被觀察到食慾下降、體重變輕，經檢查發現有動物白血球高、貧血，以及肝臟指數高狀況，超音波檢查發現肝臟及胃腸具發炎現象，經治療雖有些微改善，但後續病情仍惡化，雖安排住院治療但仍於1月4日死亡，經初步病理解剖顯示體腔有發炎導致消化道嚴重沾黏及肝病變。

園方表示，雙角犀鳥向來以群體、成對生活，兩個體彼此互動一直很好，常會相互餵食，入園後「白目」陸續有產蛋的紀錄，但都沒能成功孵化如今離世。

動物園發言人曹先紹表示，未來會不會有新的個體來交換仍需討論，因雙角犀鳥屬於易危物種，上面還有極度瀕危、瀕危，園方需評估現階段雙角犀鳥典藏排序。

動物園 虹膜 食慾

延伸閱讀

北市動物園雙角犀鳥「白目」逝 寡夫福祉受關注

傷肝的不只酒 含糖飲料如「滴水穿石大敵」乳酸飲、蔬果汁也別輕忽

動物園母老虎「把老公當坐墊」整隻霸氣壓制！公虎嚇到不敢動委屈哭了

想嚇女友一跳！動物園管理員夜闖獸籠玩自拍 遭3獅咬死吃屍4小時

相關新聞

農業部擬禁養955物種 各界反彈

農業部動物保護司日前召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增九五五個物種列入禁止飼養輸入動物種類，包含狐...

雙角犀鳥「白目」病逝 獨留「紅目」夫

24歲雙角犀鳥「白目」2001年從泰國綠山動物園來到台北市立動物園，去年底食慾下降、體重變輕，獸醫搶救仍於4日病逝，經解...

禁養一刀切 業者：動物福祉根本沒提升

農業部擬新增九五五個物種列入禁養名單，引發爭議。生態教育推廣者表示，本次列入禁止名單的物種涵蓋不少人會在生命課程接觸的物...

農業部長陳駿季：研議禁輸入飼養物種 不會發生安樂死情事

農業部研議增列禁止輸入或飼養動物，共955種物種。台灣兩棲爬蟲類動物協會呼籲莫對非犬貓一刀切式禁止。農業部長陳駿季今天表...

狗生煉獄！ 多隻狗被囚山上與排泄物為生 網友緊急救援

有網友在屏東縣獅子鄉山上，發現好幾隻狗被主人以鐵鍊綁住或關在狹小籠子裡，骨瘦如柴又長滿皮膚病，與排泄物為生。屏東縣生命奇...

24歲雙角犀鳥「白目」病逝 北市動物園剩一隻「紅目」

24歲雙角犀鳥「白目」2001年從泰國來到台北市立動物園，去年底食慾下降、體重變輕，獸醫搶救仍於本月4日病逝，經解剖發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。