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屏東犬隻不當飼養骨瘦如柴 縣府要求限期改善

中央社／ 屏東縣7日電

日前有網友在屏東縣獅子鄉發現犬隻不當飼養，不但骨瘦如柴且身處便溺中。屏東縣生命奇蹟護生協會昨天介入協助將狗送醫，縣府農業處動保科今天現勘並要求限期改善飼養環境。

有網友5日在臉書（Facebook）貼文求救，在獅子鄉山上發現有6隻以上的狗，被以不到1公尺長鐵鍊拴著，全部骨瘦如柴，且其中還有2隻幼犬在糞便堆中，全身皮膚病。山上非常冷且沒水沒食物，「簡直是狗生煉獄」，僅能將車上僅存食物分食，並上網請有能力者幫忙。

屏東縣生命奇蹟護生協會執行長胡珍妮昨天前往現場了解後，在臉書貼文表示，實際情況比求救文更糟，首先看見1隻剩皮包骨的黃色獵犬，頭上背部都有傷，走近後又發現有隻灰色的狗，「頭腫得像豬頭」，然後1隻幼犬籠裡滿是糞便，隔壁籠黑色母犬籠裡也都是糞便，全部都沒食物也沒有水。

胡珍妮表示，聯絡上飼主後告知他協會要帶狗去醫院，飼主卻說已有給狗打針吃藥，且以怕狗遭結紮為由，不同意協會帶去醫院，最後經半小時勸導才獲同意。協會可協助醫療與結紮，改善飼養環境則須農業處動保科處理。

農業處動保科今天派員現勘表示，現場總共5隻犬隻，飼主表示因工作請友人代為前往現場，已開立稽查紀錄表請友人轉達，限期請飼主完成寵登絕育，以及環境改善包含水源、食物、遮蔽物等。

農業處動保科指出，限期14天改善，複查不合格不當飼養，可依違反動保法處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰；未絕育可處5萬元以上25萬元以下罰鍰；未植入晶片可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

屏東縣 幼犬 農業處

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