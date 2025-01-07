農業部長陳駿季：研議禁輸入飼養物種 不會發生安樂死情事

農業部研議增列禁止輸入或飼養動物，共955種物種。台灣兩棲爬蟲類動物協會呼籲莫對非犬貓一刀切式禁止。農業部長陳駿季今天表示，不是一次會議決定，不會有安樂死的事發生。

針對農業部動物保護司研議列禁止輸入或飼養動物。台灣兩棲爬蟲動物協會發布新聞稿指出，希望不要非犬貓寵物一刀切式的禁止，應就各物種的特性進行精緻化分類分級，並質疑以公共安全及動物福利為理由禁止飼養，過於主觀武斷，應以科學證據及實際案例佐證後再進行研議。

陳駿季接受媒體聯訪時指出，目前在動保司層級對外徵求意見，也不是一次會議決定，整個後續相關種類多跟少、原則等，並還沒有在農業部做正式討論，也了解針對每個物種，大家看法一定不一樣，有高度共識部分會先來處理，還有爭議部分不會貿然實施。

他還說，外界有誤解萬一在飼養中被公告禁止飼養會安樂死，這點要特別澄清，不會有這種事發生，一定會有妥善規劃，讓飼主持續飼養。

另外，陳駿季也說，以動物保護法來講，未來會加強飼主的責任。

農業部動保司3日召開「修正指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，增列禁止輸入或飼養動物，共計955種物種。根據名單，指定禁止輸入或飼養包含22類，如眼鏡凱門鱷、犰狳科所有種、河狸所有種、犬科所有種（家犬除外）；另外禁止飼養8種，包含浣熊、鱷龜所有種等。