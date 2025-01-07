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狗生煉獄！ 多隻狗被囚山上與排泄物為生 網友緊急救援

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣獅子鄉一處山上狗狗被鐵鍊綁住，食物與飲水嚴重不足，瘦成皮包骨。記者潘奕言／翻攝
屏東縣獅子鄉一處山上狗狗被鐵鍊綁住，食物與飲水嚴重不足，瘦成皮包骨。記者潘奕言／翻攝

有網友在屏東縣獅子鄉山上，發現好幾隻狗被主人以鐵鍊綁住或關在狹小籠子裡，骨瘦如柴又長滿皮膚病，與排泄物為生。屏東縣生命奇蹟護生協會執行長胡珍妮發現現場有如「狗生煉獄」，通知縣府動保科前往勘查，要求飼主限期改善。

網友在獅子鄉一處山上產業道路，發現好幾隻狗狗，或被不到1公尺長的鐵鍊綁住，或被關在狹小的木籠裡，山上寒冷不但沒有遮風擋雨的遮棚，食物與飲水也嚴重不足，狗狗多瘦成皮包骨，肋骨清晰可見。

狗狗所處環境也髒亂不堪，排泄物堆得厚厚一層，都已變硬，身上也滿是皮膚病；還有母狗已經懷孕，若生下幼犬在這樣的環境恐怕也很難生存。網友PO網求救，不少網友氣得大罵「無良飼主」、「太殘忍了！」

屏東縣生命奇蹟護生協會執行長胡珍妮昨日前往查看，發現現場比網上PO文更慘，一隻皮包骨的黃色獵犬，頭上背部都有傷；一隻灰色的狗頭腫得像豬頭，脖子也有兩顆腫瘤；兩隻狗被關在籠子裡，滿是大便連可睡覺的乾淨角落都沒有。

胡珍妮找到當地人連絡飼主，想幫忙帶狗狗去看醫生及結紮，沒想到飼主竟反對，說已有讓狗打針吃藥了，並生氣反問「自己養的狗不結紮為什麼不行？」胡珍妮不斷跟飼主溝通半個多小時，他才同意讓狗醫療及結紮。

屏東縣農業處動保科今日派人前往現勘，發現共有5隻狗，聯繫飼主表示因工作請友人代為前往現場，動保處開立稽查紀錄請友人轉達，要求飼主限期改善，完成寵物登記、絕育及環境改善，包括水源、食物、遮蔽物等。

動保科表示，限期改善期14天，若複查不合格，不當飼養可依違反動保法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；未絕育處5萬元以上25萬元以下罰鍰；未植入晶片可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

屏東縣獅子鄉一處山上狗狗被關在狹小的木籠裡，排泄物堆得厚厚一層都已變硬，身上也滿是皮膚病。記者潘奕言／翻攝
屏東縣獅子鄉一處山上狗狗被關在狹小的木籠裡，排泄物堆得厚厚一層都已變硬，身上也滿是皮膚病。記者潘奕言／翻攝
屏東縣獅子鄉一處山上狗狗被飼主囚虐，屏東縣農業處動保科今日派人前往現勘。圖／縣府提供
屏東縣獅子鄉一處山上狗狗被飼主囚虐，屏東縣農業處動保科今日派人前往現勘。圖／縣府提供
屏東縣獅子鄉一處山上狗狗被鐵鍊綁住，食物與飲水嚴重不足，瘦成皮包骨。記者潘奕言／翻攝
屏東縣獅子鄉一處山上狗狗被鐵鍊綁住，食物與飲水嚴重不足，瘦成皮包骨。記者潘奕言／翻攝

屏東縣 狗狗

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