太魯閣震後復育展生機 莫氏樹蛙繁殖季鳴唱冬季戀歌

太魯閣國家公園因地震受創，台地部分溝渠一度遭土石淹埋，經清理及環境復育，水草逐漸生長，莫氏樹蛙重現蹤跡，最近進入繁殖季，時聞「呱啊~呱啊」蛙鳴聲，猶如冬季戀歌。

太魯閣國家公園管理處指出，莫氏樹蛙是台灣特有種蛙類，也是分布最廣、在淺山地區最常見樹蛙，冬季是花蓮地區莫氏樹蛙繁殖季節，除了蛙鳴聲，還能見到白色成團卵泡與水中蝌蚪群。

太管處指出，兩棲爬蟲類是外溫動物，體溫會隨外界環境變化，對環境變化非常敏感，因此是重要環境指標生物，近2年委託國立東華大學兩棲爬蟲研究團隊持續監測兩棲爬蟲類，同時觀察地震前後差異。

2024年0403強震後，太魯閣台地附近部分溝渠一度被土石掩埋，經清理及環境復育，逐步恢復生機，蛙類也重現蹤跡，細心聆聽，會聽見此起彼落「呱啊~呱啊啊啊」蛙鳴聲。

太管處指出，經研究發現，雌蛙體型越大，產下的卵泡體積越大，但卵粒數、卵徑大小與體型無顯著相關；部分雄蛙對特定繁殖地表現出忠誠，會多次回到該區域或持續逗留。

太管處指出，繁殖季節每一聲蛙鳴戀歌，都象徵大自然孕育的希望與力量，代表多樣性的生命物種都仍在太魯閣持續蔓延。