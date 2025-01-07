24歲雙角犀鳥「白目」病逝 北市動物園剩一隻「紅目」

24歲雙角犀鳥「白目」2001年從泰國來到台北市立動物園，去年底食慾下降、體重變輕，獸醫搶救仍於本月4日病逝，經解剖發現有嚴重體腔發炎。園方表示，該物種以群體、成對生活為主，後續會關注雄性個體「紅目」身體狀況。

動物園表示，「白目」與另一隻雙角犀鳥「紅目」，2001年從泰國綠山動物園交換來到台北動物園，因外觀上公鳥和母鳥很相似，雄性的嘴喙和頭盔相對較大，最容易辨公母方式，是觀察眼睛虹膜的差異，公鳥虹膜為紅色，母鳥虹膜為白色，動物園將這對雙角犀鳥分別被取呼名為「紅目(公)」、「白目(母)」。

「白目」去年12月26日被觀察到食慾下降、體重變輕，經檢查發現有動物白血球高、貧血，以及肝臟指數高狀況，超音波檢查發現肝臟及胃腸具發炎現象，經治療雖有些微改善，但後續病情仍惡化，雖安排住院治療但仍於1月4日死亡，經初步病理解剖顯示體腔有發炎導致消化道嚴重沾黏及肝病變。

園方表示，雙角犀鳥向來以群體、成對生活，「紅目」、「白目」彼此的互動一直很好，常會相互餵食，入園後「白目」陸續有產蛋的紀錄，但都沒能成功孵化如今離世，「紅目」少了母鳥的陪伴成為目前園內僅存的雙角犀鳥雄性個體，保育員及獸醫師將會特別關注牠的健康狀況。