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24歲雙角犀鳥「白目」病逝 北市動物園剩一隻「紅目」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2001年從泰國來到台北市立動物園的雙角犀鳥「白目」去年底被發現有食慾下降、體重變輕的情況，經檢查出現發炎現象，經獸醫搶救仍於4日病逝，享年24歲。圖／北市動物園提供
2001年從泰國來到台北市立動物園的雙角犀鳥「白目」去年底被發現有食慾下降、體重變輕的情況，經檢查出現發炎現象，經獸醫搶救仍於4日病逝，享年24歲。圖／北市動物園提供

24歲雙角犀鳥「白目」2001年從泰國來到台北市立動物園，去年底食慾下降、體重變輕，獸醫搶救仍於本月4日病逝，經解剖發現有嚴重體腔發炎。園方表示，該物種以群體、成對生活為主，後續會關注雄性個體「紅目」身體狀況。

動物園表示，「白目」與另一隻雙角犀鳥「紅目」，2001年從泰國綠山動物園交換來到台北動物園，因外觀上公鳥和母鳥很相似，雄性的嘴喙和頭盔相對較大，最容易辨公母方式，是觀察眼睛虹膜的差異，公鳥虹膜為紅色，母鳥虹膜為白色，動物園將這對雙角犀鳥分別被取呼名為「紅目(公)」、「白目(母)」。

「白目」去年12月26日被觀察到食慾下降、體重變輕，經檢查發現有動物白血球高、貧血，以及肝臟指數高狀況，超音波檢查發現肝臟及胃腸具發炎現象，經治療雖有些微改善，但後續病情仍惡化，雖安排住院治療但仍於1月4日死亡，經初步病理解剖顯示體腔有發炎導致消化道嚴重沾黏及肝病變。

園方表示，雙角犀鳥向來以群體、成對生活，「紅目」、「白目」彼此的互動一直很好，常會相互餵食，入園後「白目」陸續有產蛋的紀錄，但都沒能成功孵化如今離世，「紅目」少了母鳥的陪伴成為目前園內僅存的雙角犀鳥雄性個體，保育員及獸醫師將會特別關注牠的健康狀況。

根據動物園官網，雙角犀鳥又被叫做「印度大犀鳥」，主要分布在中國雲南、印度、印尼、泰國等地，是成對或家庭式群居樹棲鳥，因野外族群數量逐漸減少中，被列為國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（The IUCN Red List of Threatened Species）中列屬「易危（VULNERABLE）」物種。

雙角犀鳥「白目」與「紅目」是2001年從泰國來到台北市立動物園交換，彼此的互動一直很好，常會相互餵食。圖／北市動物園提供
雙角犀鳥「白目」與「紅目」是2001年從泰國來到台北市立動物園交換，彼此的互動一直很好，常會相互餵食。圖／北市動物園提供
目前「紅目」成為園內僅存的雙角犀鳥雄性個體，由於雙角犀鳥向來以群體、成對生活保育員及獸醫師將會特別關注牠的健康狀況。圖／北市動物園提供
目前「紅目」成為園內僅存的雙角犀鳥雄性個體，由於雙角犀鳥向來以群體、成對生活保育員及獸醫師將會特別關注牠的健康狀況。圖／北市動物園提供

動物園 獸醫師

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