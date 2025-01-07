天氣冷遇到「躲貓貓」 嘉市消防局提醒發動車輛前要檢查

近來幾波寒流來襲，在外流浪的動物們無處可躲，溫暖的引擎蓋經常成為躲藏目標，尤其流浪貓最喜歡靠近「躲貓貓」，嘉義市消防局提醒民眾，於發動車輛前，應確實做好檢查，避免小貓等動物受傷。

近日天氣轉冷，消防局接獲多起民眾通報「貓咪受困車輛」案件。消防人員到場後發現，多為流浪貓躲藏於車輛底盤或引擎室取暖，造成民眾困擾。

動物救援非消防本業，消防局提醒民眾於發動車輛前，應確實做好檢查，避免貓咪等動物受傷。開車前，輕拍引擎蓋，發出聲響提醒貓咪等動物離開。巡視車底，彎腰查看是否有動物躲藏。

如果發現貓咪等動物受困，請保持距離，切勿自行伸手捕捉，以免遭抓傷或咬傷。可嘗試以聲音或輕敲製造聲響驅趕。若動物仍不離開，可以洽鄰近動物醫院，嘗試以安全移置他處。若貓咪有受困或受傷情況，可撥打1999 市民專線或聯絡動保單位協助。