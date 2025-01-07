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天氣冷遇到「躲貓貓」 嘉市消防局提醒發動車輛前要檢查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市動物保護教育園區提醒民眾在開車出門前記得留意愛車，有沒有動物躲在裡面。。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區粉專
嘉義市動物保護教育園區提醒民眾在開車出門前記得留意愛車，有沒有動物躲在裡面。。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區粉專

近來幾波寒流來襲，在外流浪的動物們無處可躲，溫暖的引擎蓋經常成為躲藏目標，尤其流浪貓最喜歡靠近「躲貓貓」，嘉義市消防局提醒民眾，於發動車輛前，應確實做好檢查，避免小貓等動物受傷。

近日天氣轉冷，消防局接獲多起民眾通報「貓咪受困車輛」案件。消防人員到場後發現，多為流浪貓躲藏於車輛底盤或引擎室取暖，造成民眾困擾。

動物救援非消防本業，消防局提醒民眾於發動車輛前，應確實做好檢查，避免貓咪等動物受傷。開車前，輕拍引擎蓋，發出聲響提醒貓咪等動物離開。巡視車底，彎腰查看是否有動物躲藏。

如果發現貓咪等動物受困，請保持距離，切勿自行伸手捕捉，以免遭抓傷或咬傷。可嘗試以聲音或輕敲製造聲響驅趕。若動物仍不離開，可以洽鄰近動物醫院，嘗試以安全移置他處。若貓咪有受困或受傷情況，可撥打1999 市民專線或聯絡動保單位協助。

嘉義市動物保護教育園區表示，溫暖的引擎蓋經常成為動物的目標，但裡面實在是太危險，因為車子什麼時候發動牠們也不知道，可能在反應過來之前就被困住了，提醒民眾在開車出門前記得留意愛車，有沒有動物躲在裡面。如果無法自己處理，最好找專業汽車維修廠人員協助打開車體救援。

近日天氣轉冷，嘉義市消防局接獲多起民眾通報「貓咪受困車輛」案件。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區粉專
近日天氣轉冷，嘉義市消防局接獲多起民眾通報「貓咪受困車輛」案件。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區粉專

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