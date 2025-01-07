農業部擬禁養955物種 昆蟲擾西批：禁養造成飼養地下化

農業部3日召開「修正『指定公共禁止飼養輸入動物種類』研商會議」，計畫將955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物種類」，此舉引發爭議。YouTuber「昆蟲擾西」吳沁婕對此擔心說，「一昧的禁止只會造成飼養的地下化，走私等違法行為越來越嚴重」她的臉書短短半天就獲得6千多筆留言支持。

昆蟲擾西在臉書發文表示，農業部動保司突然提案，要修改20年來法規，把955種動物新增到禁止飼養的名單，打開禁養名單一看，理由粗糙又亂七八糟，例如「只有40公分高 3.5公斤、攻擊力0的小袋鼠，竟然是加上公共安全理由禁止？」她不解，可愛的小袋鼠危險在哪裡？

她指出，會議請專家評估需要風險管理的爬蟲物種僅30種，卻列入955種動物的憑據是什麼？「分級管理和飼主教育才是我們該做的，一昧的禁止，只會造成飼養的地下化。」

吳沁婕說，在禁養名單中，許多動物在台灣已經有一定數量，且新規定竟不能將禁養動物轉移給新的飼主，一定會造成棄養，與會的動保團體竟然表示可以安樂死？那一位寵物飼主可以接受這樣離譜的說法。

她表示，更糟糕的是農業部在接收到許多不滿的聲音後，回應卻是把綠鬣蜥拿出來操弄對立，兩天前的會議是以公共安全及動物福利作為考量，兩天後卻扯禁止飼養是為了避免動物跑到野外繁殖造成生態破壞，自相矛盾。「這種抹黑的烏賊戰術激化『因為綠鬣蜥而反對特寵飼養的民眾』與『支持特寵飼養的民眾』的對立，操弄對立真的是最糟糕的行為」。

她感嘆，「我們花了好多年的時間慢慢努力，才讓更多人了解貓狗以外的動物，讓更多人願意卸下誤會、恐懼，打開心去欣賞身邊的美麗生物們，粗糙蠻橫的禁養名單如果通過，外行領導內行、無限上綱，以後台灣可能再無貓狗以外的寵物，這是我最不想看到的」。

昆蟲擾西的臉書貼文在14個小時內就獲得6千多筆民眾支持。此外，時代力量黨主席王婉諭也在臉書發文說，台灣真的必須停止這種「先禁國家」的思維。農業部應該做的，是明定風險評估的原則，依據不同的風險，建立完善的分級管理制度，並且強化飼主的教育。「用風險管理的角度出發，善盡職責而不是便宜行事，開放更多專業社群共同參與管理制度的修正。這才是對所有生命來說最好的選擇。」