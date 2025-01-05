基隆寵物銀行電力不穩、保溫燈常壞 點瓦斯燈助動物過冬

基隆市政府發包整建寵物銀行，發現工程有許多缺失，廠商未改善終止契約。去年5月另行發包改善，預計農曆年後開放使用。犬舍雖有設計安裝保溫燈，但因電力不穩易受損，目前暫在走道點燃瓦斯燈，確保收容動物安度寒冬。

前市府團隊斥資1.23億元整建寵物銀行，2020年10月間開工，廠商在2023年1月間申報完工，但市府辦理初驗，發現147項缺失需要改善，後因廠商逾期未改善完畢，同年10月31日與廠商終止契約。

市府產業發展處副處長蔡馥嚀今天表示，寵物銀行完全改善需要時間和經費，市府將採分階段逐步改善缺失。正在驗收的改善工程經費約2072萬元，由農業部補助款、市府配合款及廠商解約後剩餘款辦理，工程去年5月開工，已申報完工驗收，預計農曆年後開放使用。

基隆市動物保護防疫所長陳柏廷指出，由於先前犬舍並未施作洩水坡，導致地面時常積水，這次改善工程主要重新鋪設犬舍地面洩水坡，並將排水管、排水孔加大孔徑，以利排水。

至於寵物銀行漏水、電力不穩等問題，市府要再另覓財源改善。陳柏廷說，先前設計時，每個犬舍內都設有保溫燈，但因為寵物銀行位在山區，輸電線路末端，常有電力不穩等問題，並導致保溫燈容易受損。目前在通風順暢下，只能暫時在走道點燃瓦斯燈，確保動物平安度過寒冬。