擬新增955物種禁止飼養輸入惹議 農業部：比照國際作法

農業部動物保護司日前召開「修正『指定公共禁止飼養輸入動物種類』研商會議」，本次會議擬一次新增955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物種類」。針對本次禁養動物清單造成多方批評，農業部晚間回應，現有飼養者完成申報後仍可繼續飼養，強調各國對外來物種的管理均採嚴格管制，也是農業部持續強化相關法規規範及政策管理的重點。

農業部表示，今年1月3日針對規畫禁止飼養物種清單召開討論會議，會議目的為收集各方意見，另將依據各團體建議持續滾動檢討，未來也將優先處理有共識的部分。針對現有飼養者將比照比特犬禁養管理，在飼主完成申報後仍可繼續飼養，既有飼主的權益不會受到影響，此外特定場域如動物園、展演場所等也仍可繼續飼養。

農業部強調，外來物種引進初期均以人為飼養居多，寵物飼養即為其中主要管道，部分物種除因公共安全（有毒或具攻擊性）和動物福利（氣候、飼養環境或動物習性）考量外，因棄養或逃逸所造成生態及環境影響等社會成本日益被關切，如綠鬣蜥就是一個案例。

農業部表示，外來種對國內生態影響和生態環境的影響，不應輕易以飼養為由開放，另各國對於外來物種的管理均採嚴格管制，這也是農業部持續強化相關法規規範及政策管理的重點。

農業部表示，基於寵物源頭管理，規畫推動家養寵物分級管理制度，目前已完成1565個物種評估，未來依物種特性陸續將以黑名單（禁止飼養）、灰名單（符合條件下可飼養）及白名單（一般飼主管理）進行管理。也呼籲飼養寵物應瞭解動物習性，提供合適的飼養環境且不棄養，做一位善盡責任的飼主。