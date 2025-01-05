禁飼養輸入新增955物種 兩爬協會：政策被個人好惡主導

農業部動物保護司日前召開「修正『指定公共禁止飼養輸入動物種類』研商會議」，台灣兩棲爬蟲動物協會指出，本次會議擬一次新增955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物種類」，甚至討論將沒入的動物全數安樂死的作法，顯示動保團體及動保司對於「不討喜」動物生命權的踐踏。

日前「修正『指定公共禁止飼養輸入動物種類』研商會議」，動保司將特定物種納入「指定公共禁止飼養輸入動物種類」的理由，可分為A（具有劇毒）、B（公共安全危害）及C（動物福利議題）。本次會議結論為，狐獴列入禁止清單，緬甸蟒暫不列入，其餘物種暫時全數維持原議照列

台灣兩棲爬蟲動物協會聲明稿透過聲明稿指出，政府第一階段禁止名單已經出爐，下一波馬上就會再來，動保團體說若因禁止無法收容可以安樂死，那犬貓是否應比照辦理？會議中以動保團體為打手，蔑視汙辱專家學者的意見，這樣的狀況能被漠視？

協會聲明指出，本次會議擬一次新增955個物種列入「指定公共禁止飼養輸入動物種類」。其中根據動保司提供資料顯示，此955個新增物種評估單位為「財團法人台灣工業技術研究院」，由農業部主管機關所擬定之「農業政策」委託「工業研究單位」進行評估並採用其評估結果，此作法令人難以苟同，且評估資料亦未公開，難以不臆測為黑箱作業。

根據動保司提供書面資料表示已評估完成1565個物種，並且已預計將1047個物種列入「指定禁止輸入或飼養之動物清單」，比率高達66.9%。

協會指出，會議現場各縣市政府動保單位皆派員與會，並表示原先僅有美洲巨水鼠科、食人魚、電鰻科及比特犬等動物需要管理，如今一口氣新增955個物種，各縣市政府動保單位可能不具有足夠的專業辨識人力以及收容量能以執行法規。但動保司卻說可將沒入的動物全數安樂死，並與動保團體代表開始討論安樂死的細節。

協會不滿認為，如此回應與態度，顯示動保團體及動保司對於「不討喜」動物生命權的踐踏，以及漠視他人的不同價值觀，僅以個人主觀意識形態之好惡執行對大眾權益具重大影響的政策，更彰顯動保團體對不同價值觀族群間之輕視與不尊重。